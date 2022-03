Pati Chapoy arremetió contra los Oscar tras polémica de Will Smith y Chris Rock

Como en otras ocasiones, la presentadora externó su punto de vista. (Imagen: Archivo/Routers)

El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la 94° entrega de los Oscar, premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine. Se trata de toda una celebración donde asisten las personalidades más importantes del medio a nivel internacional, pero en esta ocasión el espectáculo se vio manchado por el acto de agresión física que cometió Will Smith contra Chris Rock.

Debido a los sucedido, las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate donde miles de personas externaron su opinión, pero no fueron los únicos, algunas figuras del medio nacional también lo hicieron. Tal fue el caso de Patricia Chapoy y Daniel Bisogno durante la pasada transmisión de Ventaneando. Sin pelos en la lengua, ambos expresaron su inconformidad con el show que suele presentar comedia con el fin de hacerlo atractivo.

“La decadencia es palpable, como programa de televisión también. No ha evolucionado, no ha dado un paso importante en años. Todo es una completa porquer*a, ya debería de renovarse”, declaró la conductora.

La estatuilla dorada es uno de los premios más importantes del cine a nivel mundial. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

Con base en su trayectoria como una de las presentadores de televisión con mayor presencia en México con temas de espectáculos, Pati Chapoy compartió que el show que forma parte de la ceremonia de premiación no ha rendido los frutos esperados porque en los últimos años se han registrado bajos niveles de audiencia y para mejorar hace falta un cambio que dote a los Oscar de frescura.

Respecto a la situación que protagonizó Will Smith al reaccionar violentamente contra Chris Rock por una broma sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith, la oriunda de la Ciudad de México condenó los hechos y lamentó que la agresión sucediera debido a que no es justificable ningún tipo de violencia bajo ninguna circunstancia.

Pese a las críticas hacia la organización del evento, Pati Chapoy reconoció que durante la ceremonia existió un momento inolvidable y conmovedor fuera de la controversia. Se trató de la presentación especial de Lady Gaga y la reconocida actriz, Liza Minnelli, previo a revelar que CODA ganó la estatuilla dorada a “Mejor Película” superando a Belfast, Dune, West side story, Nightmare, King Richard, The power of the dog y Licorice Pizza.

Foto: Instagram @bisognodaniel

“Si hago referencia a dos presentaciones que fueron muy conmovedoras: Lady Gaga y Liza Minnelli. ¡Qué cosa, qué momento más conmovedor!”, agregó.

Daniel Bisogno no tardó en sumarse a la conversación con su ya conocido sentido del humor. En esta ocasión, el también actor recordó que la primera impresión que dio Will Smith al pegarle a Chris Rock fue que todo se trataba de una broma, pero después de que el protagonista de Buscando la felicidad regresó a su asiento y exclamó un par de frases más, la especulación fue diferente.

Por esa razón, bromeó con la idea de que Will Smith debería recibir otro Oscar por el supuesto montaje que habría hecho junto al comediante. Dentro de su comentario también resaltó la impresión que tiene sobre el evento, pues al igual que Pati Chapoy considera que es aburrido.

Momento exacto del golpe que generó un debate sobre la comedia y la violencia (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

“Se lo merece por haber levantado el rating de un programa tan aburrido. Ellos sí saben lo que es entretener, sabían lo que estaban haciendo”, comentó.

Fuera del programa de TV Azteca, Lucía Méndez también reaccionó al polémico momento que se vivió durante la noche del pasado domingo 27 de marzo, justo antes de terminar entrega anual de premios Oscar. Frente a las cámaras de Hoy, la intérprete mexicana tiene una opinión dividida al respecto porque no considera correcto hacer burlas sobre problemas de salud, pero tampoco la violencia.

“Aparentemente es muy malo lo que hizo porque no lo debe hacer, pero también no tienen porque insultar a su mujer, o sea, el se sintió muy dolido, me imagino que ha de ser de mecha corta”, declaró.

