Por qué comenzó la pelea callejera de Alfredo Adame

Según el actor, la mujer intentó robarle una cadena de oro Foto: Captura de pantalla de Twitter/@zegfret

La tarde de este martes 25 de enero se viralizó en las redes sociales un lamentable incidente protagonizado por Alfredo Adame, pues el actor fue captado en medio de una riña callejera de la cual no se ha especificado mucho.

En el clip viral se puede ver al polémico presentador de televisión enfrentándose con una pareja que desciende de una camioneta, presumiblemente en el Periférico Sur de la Ciudad de México tras un incidente vial que el conductor detalló para el programa Chismorreo.

En el video que fue ocasión de burlas y memes, se le ve al presentador y ex aspirante a político enfrentarse a una mujer, a quien le pide que le devuelva su celular para después aparecer siendo derribado por el esposo de la mujer con quien discutió.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Videos: Twitter @MxCapitalino / @VideosVirales69

Así describió el momento en que se enfrascaron en una riña vial el ex galán de telenovelas y polémico personaje de la farándula nacional con un padre de familia:

“Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: ‘Óyeme estúpido, qué te pasa hijo de las tiznada. Y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo’”, dijo Adame en torno a cómo sucedieron las cosas.

“Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante... Llego con él y le digo: ‘Bájate cabr*n bájate...’. Y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’, volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir...”, agregó.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Video: Twitter/@zegfret

Sobre la mujer que aparece en el video el actor refirió que ésta le habría sustraído su teléfono celular: “la mujer se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava; le dije dame mi celular, la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos”, finalizó el ex esposo de Mary Paz Banquells.

Y es que según refirió el ex candidato del partido Redes Sociales Progresistas al programa Venga la alegría, la discusión se habría originado a partir de un ligero choque, cuyo reclamo se salió de control. Así lo dijo el actor de 63 años años al matutino de TV Azteca, quien aseguró que la forma en que la mujer lo agredió fue porque quería robarle algunas de sus pertenencias.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena”, explicó.

El incidente se habría suscitado en el Periférico Sur de la Ciudad de México (Foto: Captura)

Agregó que alguien le hizo ver que una persona estaba metiéndose a su coche por la ventana para tomar su celular, por lo que no solo le robaron la cadena, sino también su teléfono. Aunado a ello, mostró cómo quedó su pantalón y camisa después de la riña, ambos con varios cortes.

Según informó la periodista y corresponsal de Univision Inés Moreno en sus redes sociales, Alfredo relató que todo inició cuando ocurrió un pequeño choque entre el vehículo en el que viajaba la mujer y un hombre, quien no dejó de insultar al aspirante a político, modus operandi que ha sido relacionado con las bandas de “montachoques” en la capital mexicana.

