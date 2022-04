Flans y Pandora hablaron sobre el acoso que sufren las mujeres

Flans y Pandora hablaron acerca del acoso que se vive dentro del ambiente artístico, así como fuera de él, destacando que todas las mujeres alguna vez han sido víctimas (Foto: Instagram/@flansoficial_)

Flans y Pandora hablaron acerca de las denuncias públicas de acoso que recientemente surgieron en el medio artístico desde el pasado 8 de marzo, destacando el caso de Sasha Sokol, las cantantes aseguraron que todas las mujeres en México han sufrido de acoso y no es algo que sólo suceda entre los artistas.

Durante una conferencia de prensa que Flans y Pandora ofrecieron acerca de sus próximos conciertos fueron cuestionadas acerca de las acusaciones que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano debido a que el productor creativo mantuvo una relación amorosa con ella cuando era menor de edad. Fernanda aseguró que todas apoyan a la integrante de Timbiriche, pero, en general, a todas las mujeres.

“Deja tu a Sasha, (apoyamos) a todas las mujeres, a todas las que han sido abusadas, esas mamás que gritan, que destruyen, que golpean. Caray, ¿cómo no se van a manifestar, si a un hijo, una hija, le hicieron daño, la mataron? O sea, yo la apoyo al 100% a esas mujeres que luchan por la justicia”

Asimismo, Isabel hizo énfasis en que no se debería cuestionar la decisión de las mujeres de denunciar mucho tiempo después de haber sufrido cualquier tipo de violencia de género, pues no es algo fácil de hablar, tal como en el caso de Sasha. Agregó que, para ella, hacer cualquier tipo de denuncia es algo “de mucho valor”.

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

“Luego dicen: ‘¿Y por qué tanto tiempo después?’, porque cuesta mucho trabajo hablar algo así, cuesta trabajo, reconocer algo así, hacerlo público, hablarlo, no es tan fácil. No sólo para Sasha, para todas estas mujeres que han tenido este valor, tal vez no tan públicas como Sasha, pero sí mujeres que han tenido el valor de levantar una demanda en contra de alguien que hace 30-35 años hizo algo en su contra, es de mucho valor”, dijo la intérprete de Cómo te va mi amor.

Al ser cuestionadas acerca de si ellas, en los comienzos de sus carreras, sufrieron de algún tipo de acoso, Ilse contestó que sí, pero que esta es una pregunta que todas las mujeres contestarían igual, pues posiblemente no hay una que no haya sido víctima.

“Yo creo que todas las mujeres de este país (hemos sido acosadas), no necesariamente del medio artístico, sino en el camión, en la calle, en todas partes. La mujer que no diga que ha sufrido acoso, es hombre”

A ello Isabel agregó que cuando antes los casos de acoso y abuso no se denunciaban porque no se le creía a las víctimas y no era algo normal.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Mimí destacó que es “impresionante” que actualmente las mujeres pueden hacer públicas aquellas situaciones que las incomodan o que se llegaron a normalizar, pero no deja de ser violencia de género. También dijo que ella, al igual que, posiblemente, todas las mujeres, ha sido víctima de acoso.

Agregó que desde muy jóvenes las integrantes de Flans hablaban no dejaban pasar desapercibidas las situaciones en que se sentían incómodas, así como lo hicieron en el programa Martes 13 en 1986. En aquella presentación, las intérpretes de Las mil y una noches mostraron su disconformidad con el comportamiento del presentador, César Antonio Santis.

Mimí e Ilse recordaron que esa no fue la única ocasión en que vivieron una situación similar, pero han intentado nunca callarse y exponerlo.

Finalmente, relataron algunas ocasiones en que fueron acosadas por hombres de diferentes edades y que eran parte de su público, los cuales se propasaron cuando ellas se encontraban trabajando.

SEGUIR LEYENDO: