Lucero habló sobre los abusos de productores en la industria del entretenimiento

La cantante participó en telenovelas como "Mañana Es Para Siempre" Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano, en el marco del Día Internacional de la Mujer, han generado una ola de reacciones de famosos que durante épocas pasadas vivieron un sinfín de situaciones que afortunadamente ahora se hacen públicas y que incluso ya han tenido las primeras denuncias legales a pesar del tiempo. Bajo ese contexto, Lucero fue interrogada sobre cómo se cuidó ya que su carrera inició cuando solo era una niña.

Lamentado toda la situación que colegas en la actuación o el canto vivieron o aún viven, la actriz aseguró ante las cámaras de Venga La Alegría que todo se lo debe a su madre, la señora Lucero León, que no la dejo sola bajo ninguna circunstancia y que irónicamente ahora con el paso de los años sería una acción alabada en redes sociales ya que los “padres ausentes” abundaban en ese momento en que Televisa dominaba con sus proyectos televisivos.

“Yo siempre digo que gracias a mi mamá que estuvo siempre a mi lado, que sigue a mi lado, porque la verdad es que sí, en momentos importantísimos de mi vida como niña o como joven me cuidó, estuvo siempre pendiente”, expresó la actriz de telenovelas como Mañana Es Para Siempre, Soy Tu Dueña o Lazos de Amor ante el matutino de TV Azteca.

Lucero León es aplaudida en redes sociales por cuidar de Lucero (Foto: Instagram/@luceromexico)

Lucero aseguró que no juzga bajo ningún contexto o manera a todos aquellos artistas que no tuvieron a sus padres cuidándolos o checando que nada malo les pasara detrás de las cámaras de las televisoras, cine o radio, justo como su madre sí cuidó de ella, pero reafirmó su apoyo ante la situación de quienes sufrieron y que ahora se atreven a revelarlo, o desde su momento dieron pistas sobre ello.

“No juzgo a quienes no han podido estar acompañados de sus padres, porque bueno eso es algo que a veces se da y a veces no, pero sí mi mamá ha sido un pilar en mi vida. Lo primero para ella fue su hija, que soy yo, así que todo bien”, agregó la intérprete de canciones como El Privilegio de Amar, Ya No y Caminar Contigo.

Así se veía de niña (Foto: Instagram/@luceromexico)

Lucero aprovechó la entrevista para negar que esté en sus planes cercanos casarse nuevamente, diferente a como un medio de comunicación había asegurado en días anteriores, por lo que ahora solo disfruta de su vida y su trayectoria, como lo fue en semanas pasadas el reestreno de la telenovela Alborada, que le dio a Televisa uno de los mejores niveles de audiencia en comparación con nuevas producciones de horarios similares en su misma barra de contenidos.

“Una necesita sentirse satisfecha, orgullosa de lo que una como mujer va haciendo en la vida y de lo que vas o los pasos que vas dando y los caminos que vas haciendo, yo creo que eso por el momento es lo más importante”, mencionó.

Lucero agradeció el apoyo a su hija Lucerito Mijares (Foto:Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Sobre el gran apoyo que su hija Lucerito Mijares ha recibido en el público mexicano, su madre agradeció ante los medios de comunicación que le permitan poder desarrollar su carrera a la par de sus estudios y que a diferencia de otros hijos de artistas -como Emilio Marcos y Mía Rubín- no sea tan atacada en redes sociales por medios de comunicación o incluso por los mismos usuarios de las plataformas como Twitter, que en algunas ocasiones llegan a ser muy crueles.

“Yo agradezco profundamente que el público mexicano le dé de alguna manera una recepción a las cosas que hace. Hoy en día las carreras de un artista son cosas diferentes a los artistas o lo que hacíamos antes. Entonces a ver que le prepara el destino”, finalizó.

