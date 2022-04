Eric del Castillo aseguró que en Televisa no le dan el trato que quisiera

Eric del Castillo habló de su regreso a Televisa y lo que no le gusta de la empresa

Eric del Castillo es uno de los primeros actores de Televisa, pues desde 1962 ha trabajado con la Fábrica de sueños. Sin embargo, reveló que no tiene el trato que le gustaría y muchas veces se siente mal por lo que tiene que hacer para entrar a las instalaciones de la televisora.

Tras haberse alejado por unos meses de Televisa, Eric del Castillo, en un encuentro con Eden Dorantes a las afueras de la empresa de los Azcárraga, anunció que nuevamente fue llamado para participar en un melodrama de la televisora con el productor Carlos Moreno. No obstante, confesó que no se encuentra del todo cómodo, pues según compartió, al ser un actor veterano, ya no goza de los mismos tratos que otros histriones.

“Han cambiado los tiempos, ahora me da pena entrar con un... Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar y pues no me gusta, que a nosotros que hemos estado más de 30 años, deberían de tener más atenciones con uno”, comenzó su queja el protagonista de Las sobrinas del diablo.

Agregó que no se siente como un actor de decenas de años de trayectoria, si no al contrario, pues ese es el trato que recibe cuando llega a la empresa para la que trabajó por tanto tiempo.

Eric del Castillo manifestó que quisiera en Televisa más respeto para los actores veteranos como él (Foto: Cuartoscuro)

“Se siente uno como si fuera un principiante, haciendo cola para que te atiendan en recepción”

Dijo comprender que se trata de nuevas reglas de Televisa y que las respeta, pero no por ello se deja de sentir incómodo. Por ello es que pidió que existiera un mejor trato y más respeto para primeros actores como él.

“Sí me gustaría que nos respetaran o nos dieran una contraseña o algo para no estar haciendo cola (...) Sí me chupé aquí 30 y tantos años”

Su primera telenovela en Televisa fue La herencia de 1962, desde entonces participó en varias docenas de producciones de la Fábrica de sueños, durante muchos años como protagonista.

Fue en 2017 cuando comenzó a alejarse de televisa y se dedicó principalmente al teatro, aunque también tuvo una participación en La Doña (2020), telenovela de Telemundo.

Eric del castillo ha hecho al rededor de 50 telenovelas a lo largo de su carrera, la mayoría con Televisa (Foto: INAH)

A pesar de las declaraciones que hizo respecto al trato que recibe en la televisora de San Ángel, confesó que se siente muy feliz de regresar y, principalmente, de volver a tener la oportunidad de ser parte de un melodrama.

Por otra parte, el histrión habló acerca de su hija Kate y de su supuesto nuevo novio, Edgar Bahena. Según manifestó Del Castillo, el hombre con el que se fotografió su hija él no lo considera su yerno, aunque no quiso profundizar en detalles.

“Ahora ya me lo pones como yerno. Bueno, yo lo veo como pretendiente de mi hija. Yo no me meto, eso es cosa de ellas, y lo que ellas decidan, yo las apoyo y estoy de acuerdo”, dijo el protagonista de Perro Callejero.

Del Castillo manifestó que n quiere hablar acerca de sus hijas y sus relaciones amorosas, pero él considera que Bahena es un pretendiente más de Kate (Foto: captura de pantalla)

Asimismo, habló acerca de lo que espera en su caso acerca de la investigación que se hizo en contra de Kate por presunto lavado de dinero luego de que se publicó la foto en que se le ve junto a Sean Penn y El Chapo Guzmán.

“Ella sufrió acoso, sufrió persecución y, sobre todo, mentiras viniendo de una mujer, como fue la procuradora (Arely Gómez) y sí, le hicieron daño económico y es justo que lo reparen, a como de lugar, pero con esta política de hoy en día, no se sabe nada. Ojalá sí le restablezcan parte del daño que le hicieron”.

