Eric del Castillo defendió a Kate ante críticas sobre su sexualidad

La actriz se vio envuelta en la polémica por el video viral (Instagram: Kate del Castillo)

Eric del Castillo reaccionó ante las críticas que recibió Kate del Castillo sobre su orientación sexual luego de que se viralizara el encuentro que tuvo con Ana Gabriel en una de las presentaciones que ofreció por Estados Unidos. El afamado actor mexicano echó para atrás los rumores al afirmar que conoce a su hija y confesó que sería muy feliz viéndola casada.

El intérprete que brilló en la pantalla grande con El extraño hijo del sheriff, Perro callejero, Las sobrinas del diablo, El tunco Maclovio, Cabalgando con la muerte, entre muchas más, concedió una entrevista para el programa De primera mano, donde compartió que no ha tenido la oportunidad de ver el polémico intercambio de palabras entre su hija y la cantante durante el pasado concierto que dio en The Forum de California.

No obstante, si se enteró que algunos internautas pusieron en duda la orientación sexual de la actriz tras los halagos que recibió por parte de Ana Gabriel, situación que lo incomodó porque considera que todo se trata de chismes y señaló que su otra hija, Verónica del Castillo, también ha pasado por una situación similar.

El actor procura mantener una relación estrecha con sus hijos. (Instagram: Kate del Castillo)

“La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya... a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas”, dijo.

El actor de 87 años hizo un llamado para que el público no caiga en especulaciones sobre la vida privada de sus hijas y, con base en su experiencia de aproximadamente 67 años de trayectoria, comentó que la mejor decisión que puede tomar un artista en no debatir no reclamar porque de lo contrario el problema se hace más mediático.

Los rumores se desataron después de que el usuario de TikTok @jofranko13 publicara un video que grabó cuando Ana Gabriel bromeó con la posibilidad de pedirle matrimonio a Kate. Aunque fue una broma donde ambas reconocieron su trayectoria, algunos internautas lo tomaron litera.

El video se viralizó en redes sociales

“De verdad estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar [...] te amo, gracias, por venir”, dijo la intérprete de Simplemente amigos.

A pesar de que Kate y Verónica han tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, actualmente ambas se encuentran disfrutando de su soltería y trabajo. No obstante, Eric del Castillo no pierde la esperanza de que algún día encuentren el amor de pareja, se casen y formen una familia.

“Yo sería feliz si las viera ya con un esposo bien casadas, que las cuida, que las apapache, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas, pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta, pero respeto también la forma de pensar de ellas”, dijo.

Eric del Castillo también estuvo causó controversia por su opinión sobre la vacunas contra el COVID-19. (Instagram: Kate del Castillo)

El actor dejó en claro que su deseo se fortaleció con los años, no obstante, sabe que sus hijas tienen la última palabra. Cabe recordar que Verónica del Castillo estuvo a punto de unir su vida en matrimonio con Edgar Raúl García, pero la relación terminó en mayo de 2020 después de que regresó el anillo de compromiso que le habían dado.

Según detalló la actriz en entrevista con Ventaneando, terminó su noviazgo porque se dio cuenta de que tenía algunas diferencias con su entonces pareja, las cuales confesó que no pudo negociar. Principalmente habrían estado relacionadas con su estilo de vida, ya que se considera una persona bastante independiente.

Por otro lado, el oriundo de Celaya, Guanajuato, comentó que actualmente Kate del Castillo se encuentra trabajando en la producción de A Beautiful Lie, una serie basada en una novela de León Tolstói: “Ella está trabajando, está muy entrada en su nuevo personaje de Ana Karenina y está funcionando muy bien mi hija Kate”, comentó.

