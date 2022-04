El mensaje de Lewis Howes que desató dudas sobre su romance con Martha Higareda

Martha Higareda y su actual pareja Lewis Howes desatan rumores de ruptura por un sospechoso mensaje emitido por Lewis. fotos de instagram: @marthahigaredaoficial @lewishowes

Aunque unas declaraciones de Lewis Howes desataron dudas sobre la continuidad de su romance con Martha Higareda, al parecer la relación entre ambos sigue fuerte, pues al menos en la cuenta de Instagram de la actriz aparecen aún todas las fotos con su novio.

Las dudas se desataron porque esta semana el ex deportista y conferencista dejó un pequeño fragmento de una entrevista en su cuenta de Instagram en el que habló sobre la vida de pareja y mencionó que el amor no es suficiente para tener una relación duradera, sana y comprometida.

Howes ha sido calificado como uno de los escritores más famosos por el New York Times con libros como The school of greatness y The mask of masculinity, aunque hace algunos años se dedicó al deporte en un equipo de futbol americano. Sus declaraciones desataron teorías y pusieron en duda su romance con Martha Higareda con quien mantiene un amorío desde junio de 2021.

“Lo que he aprendido es que el amor no es suficiente para que una relación sea sana y comprometida y que a largo plazo funcione plenamente. Creo que toda nuestra vida nos ha dicho que el amor es todo lo que necesitas y eso es algo que para mí no es cierto.”

Lewis Howes con Martha Higadera

Las redes no tardaron en explotar afirmando que las palabras de Lewis Howes confirmaban la separación con Martha Higareda, aunque otros aseguraban que podría ser una indirecta para Yanet García puesto que hace unos meses se creó una polémica en la que la ex conductora del programa Hoy aseguró que Howes le había sido infiel con la protagonista de Amarte duele.

Recientemente hubo una polémica entre la conductora Yanet García, su ex novio Lewis Howes y Martha Higareda sobre una infidelidad. (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

Martha Higareda contesto rápidamente a las acusaciones en su contra y expresó que todo eso era una mentira; defendió a su pareja diciendo que él era una persona muy íntegra y entregada a sus parejas. “Se me hace muy raro que ella cuente esa historia, porque pues así yo lo puedo decir con todas sus letras, es mentira. ” Después de estas declaraciones Yanet García expuso una serie de historias en las que contesto con sarcasmo y dijo que si el fuera tan íntegro no le seria infiel a sus novias agregando que no es lo que muestra ser.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz compartió varias cosas de su vida personal; el cómo llegó a Hollywood, su infancia, su relación familiar, las dificultades que pasó en su matrimonio, anécdotas de relaciones pasadas y por primera vez habló a grandes rasgos de cómo comenzó su actual relación. Mencionó cómo se conocieron y dijo que todo sucedió en Tulum, lo que podría aclarar que lo dicho por Yanet fueron ciertas puesto que su relación con Lewis terminó solo unas semanas antes del famoso viaje a la Rivera Maya donde Martha y él comenzaron su historia.

Martha a través de Instagram compartió esta foto con su pareja. Foto de instagram: @marthahigaredaoficial @lewishowes

En cuanto a los rumores que están rondando sobre una posible ruptura, la actriz no ha hecho ninguna declaración ni ha puesto ningún tipo de mensaje sospechoso en sus redes tras la publicación de su pareja. Lo último que compartió en su cuenta de Instagram fue un video de su podcast Infinitos, en el que habla sobre las técnicas de sanación y sus consejos para conseguirlo más rápido. Todas las fotos que tiene con él siguen disponibles en su feed.

Por su parte, Lewis Howes publicó otro video en su cuenta de Instagram sobre las claves para una vida plena, también sigue manteniendo las fotos con ella y ambos se siguen, por lo que esto puede poner en duda la sospecha de su ruptura.

SEGUIR LEYENDO: