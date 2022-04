Acapulco Shore 9 capítulo 12: José y Santiago se agarraron a golpes por Rocío

Así fue la pelea entre Santiago y José (Foto: MTV)

Acapulco Shore 9 nos presenta en su capítulo número 12, “Juguemos espejo”, el cual promete ser uno de los mejores de toda la temporada. Tal y como se había anunciado, Isa Castro continuó con su partida de la casa colombiana por lo que todos los integrantes trataron de evitarlo, incluso Karime Pindter quien lloró y le pidió de una manera muy triste que se quedara, pero sus argumentos no fueron suficientes y aun contra el sentimiento de nostalgia de todos partió.

La fiesta no paró ni por la partida de la novia de Rey Grupero, por lo que todos continuaron en el jacuzzi con una alocada noche donde de manera muy divertida Jacky propuso jugar “espejo” -que consiste en imitar lo que una pareja hace, a forma de reto-. Altafulla y Ramírez demostraron que son los mejores en el tema, por lo que José no se quiso quedar atrás y con Rocío hicieron algunas de las escenas más controversiales, aun cuando de alguna manera la tapatía mantenía una relación con Santiago.

Más tardó en amanecer que en lo que “le fueron con el chisme”. María fue de las primeras en confirmarle al originario de la Ciudad de México que sus sospechas eran verdaderas y aunque la mayoría de los hombres trató de cubrirla, fue Altafulla quien le confirmó la mordida en las pompis que el colombiano le había dado a su “novia”.

Mientras María continuaba confesando cosas, José le mencionó al resto del elenco masculino que no le importaba lo que pasara, a pesar de ser las musculocas. La Matrioska le daba consejos a Rocío y Fer Moreno le pedía perdón a Carlos, todo eso momentos previos a tomar un yate para la siguiente fiesta.

Ya en el viaje, la pareja escándalo se encerró con la integrante original de la franquicia para tratar de solucionar el problema, que resultó aumentar la tensión ya que Santiago notó la mordida que José le dio a Rocío. De esta manera llegaron a una nueva locación con grandes paisajes y albercas tropicales donde los fiesteros más populares de la televisión no dudaron en ingerir shots y alcohol de manera excesiva, como es de costumbre.

A mitad de convivio Karime y Alba se fueron a un lugar privado y se hicieron “novias por un día”, para momentos después tener intimidad a la orilla del mar. Mientras que Eduardo Chile cumplía sus 24 horas sobrio, reto que Nati Peláez le impuso, pero le recompensó teniendo unas escenas muy calientes dentro de la alberca enfrente de todos.

De regreso a la casa Shore, Jey compartió un gran anuncio: “Me tengo que ir cabr*nes, tengo que seguir con la música, me duele bien cabr*n dejarlos en el clímax pero me tengo que ir”. En el mismo día Karime lloró sin parar dos veces, pues su amigo sí cumplió con su palabra.

Tras la partida, la gran pelea de la noche inició: José enfrentó a todos en la casa en presencia de Santiago para aclarar lo ocurrido, pero aún así no se logró y ambos comenzaron a tirarse golpes de manera desproporcionada; aunque Altafulla trató de parar la situación, los grandes físicos de las musculocas asustaron al elenco de Acapulco Shore al grado de que la producción tuvo que intervenir. Rocío no dejaba de llorar en los brazos de Karime mencionando que no quería que pasara nada de eso.

Irónicamente todo se solucionó momentos después, pues ambos platicaron ya sin la presencia del alcohol e incluso Santiago se fue con Rocío a una habitación. Así se dio paso a los últimos capítulos de la temporada, donde las peleas parecen continuar y el destino de algunos integrantes por regresar al proyecto ahora se pone en duda.

