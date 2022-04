Los mejores momentos que recordaremos de los Grammys 2022

Lady Gaga watches from the audience as Jon Batiste wins the Grammy award for Album of the Year for "We Are" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

En la tarde de este domingo 3 de abril se llevó a cabo una de las noches más esperadas en el mundo de la música: Los premios Grammy 2022. Los cuales fueron reagendados, pues luego de la pandemia que el mundo vivió por el COVID-19 derivó a que se realizaran diversos cambios, uno de ellos fue esta celebración, ya que en un principio se planeó que la sede fuera en el Staples Center de Los Ángeles; sin embargo, el lugar cambió y se presenció en El MGM Garden Arena, en Las Vegas.

Fue entonces que las sorpresas comenzaron, pues la sala recibió a grandes talentos en al ámbito musical, lo que destacó increíbles momentos que sorprendieron a los espectadores, aquí te dejamos algunos de ellos:

Presentación de Bruno Mars para abrir la premiación

El cantante estadounidense impactó con su presentación, la cual abrió la gala, por lo que aunado de su banda y su gran talento, prendió rápidamente a los asistentes en la sala, asimismo, Bruno consiguió galardonarse con 3 de 4 nominaciones, posicionándose como el que más ganó megáfonos dorados esta noche, lo que asombró a los espectadores en la emisión en vivo.

Anderson .Paak and Bruno Mars of Silk Sonic perform during the 64th Annual Grammy Awards show at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Presentación de BTS en la gala

Una de las bandas favoritas y más esperadas de esta noche fue BTS, ya que realizaron una presentación que dejó boquiabiertos a todos en la celebración y no solo a ellos sino a todos sus seguidores, puesto que en redes sociales estuvo en tendencia en diversas ocasiones, no obstante al no salir galardonados en la categoría de mejor performance de dúo/grupo por el tema Butter su fandom arremetió en contra de los premios con diversos mensajes ofensivos en la plataforma de Twitter.

Presentación De BTS En Los Grammy 2022

Billie Eilish realizó tributo al baterista Taylor Hawkins de los Foo Fighters

La cantante subió a los escenarios para interpretar la canción por la cual puede salir galardonada esta noche, es decir: Happier Than Ever (Más feliz que nunca). Por lo que Billie torno un momento emotivo, ya que sorprendió con look completamente distinto con el que llegó, pues utilizó una camiseta con el rostro del fallecido Taylor Hawkins, baterista Foo Faghters.

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Uno de los momentos más destacables de la noche, fue el mensaje de unión y esperanza que lanzó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, quién sorprendió a todos los asistentes de los Grammys 2022.

El mandatario de 44 años habló sobre la música, el conflicto con Rusia y destacó que gente de todas las edades están entre las víctimas mortales de la confrontación con Rusia. Aunado de esto se realizó un momento emotivo a los refugiados en Rusia.

Declaraciones del presidente de ucrania Volodímir Zelensky en los Grammys 2022

Jon Batiste sorprendió al galardonarse <i>We Are </i> a Álbum del Año

El cantante Proveniente de una dinastía musical de Nueva Orleans obtuvo el máximo reconocimiento musical, ganándole así a otros grandes artistas como Tony Bennett y Lady Gaga -Love for Sale-, Justin Bieber -Justice (Triple Chucks Deluxe)-, Doja Cat -Planet Her (Deluxe)-, Billie Eilish -Happier Than Eve-, H.E.R. -Back of My Mind-, Lil Nas X -Montero-, Olivia Rodrigo -Sour-, Taylor Swift -Evermore -y Kanye West -Donda -.

Lo que impactó a los televidentes e incluso al cantante, ya que su rostró no pudo ocultar su gran sopresa aunada de felicidad, pues se tenía como favoritos a otros nominados en la gala, no obstante, se tornó un momento de emoción en la sala, lo que aludió al cierre de emisión de la tan esperada noche de premios Grammy.

Jon Batiste accepts the Grammy award for Album of the Year for "We Are" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

