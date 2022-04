El “Álbum del Año” fue para Jon Batiste con “ We Are” en los Grammys 2022

Jon Batiste performs his song "Freedom" from the album "We Are" during the 64th Annual Grammy Awards show at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La edición de los Grammys 2022 llegó a su fin y con ello terminó la euforia de los amantes de la música por saber si sus artistas, discos o canciones favoritas se llevaron el gramófono más importante en el mundo. A pesar de que muchas categorías son importantes la reina de la noche es “Álbum del Año” fue para Jon Batiste con su alabado disco We Are.

De manera muy sorpresiva para los televidentes, aunque no tanto para los críticos y votantes autorizados de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, el cantante Proveniente de una dinastía musical de Nueva Orleans obtuvo el máximo reconocimiento musical, ganándole así a otros grandes artistas como Tony Bennett y Lady Gaga -Love for Sale-, Justin Bieber -Justice (Triple Chucks Deluxe)-, Doja Cat -Planet Her (Deluxe)-, Billie -Eilish Happier Than Eve-, H.E.R. -Back of My Mind-, Lil Nas X -Montero-, Olivia Rodrigo -Sour-, Taylor Swift -Evermore -y Kanye West -Donda -.

Jon Batiste reacts in the audience as he wins the Grammy award for Album of the Year for "We Are" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





