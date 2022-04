Billie Eilish realizó un tributo al baterista Taylor Hawkins de los Foo Fighters al cantar “Happier Than Ever” en los Grammys 2022

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante estadounidense Billie Eilish asistió a la gala de los Grammys 2022, en la cual podría grabar su nombre en un megáfono dorado, ya que se encuentra nominada en 5 categorías en los premios de la Academia Nacional de Gabración de Artes y Ciencias, por lo que acudió previo a la ceremonia con un conjunto completamente negro, lo que destacó la parte sombría de la cantante aunado de un peinado recogido y un flequillo que tapó parte de su frente. Además, lució unos lentes que apenas dejaron ver los ojos de la artista.

Sin embargo, ya en la sala donde los premios son entregados, la cantante subió a los escenarios para interpretar la canción por la cual puede salir galardonada esta noche, es decir: Happier Than Ever (Más feliz que nunca). Por lo que Billie torno un momento emotivo, ya que sorprendió con look completamente distinto con el que llegó, pues utilizó una camiseta con el rostro del fallecido Taylor Hawkins, baterista Foo Faghters.

A lo que Eilish levantó orgullosa la camiseta que la acompañó en su presentación, lo que se consideró como un sentimental acto por parte de la cantante, puesto que es conocido que la banda ya antes mencionada también se encuentra nominada en diversas categorías de la gala.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

