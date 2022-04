Grammys 2022: Selena Gómez perdió su nominación en los Grammys 2022 y las redes sociales reclaman

"Revelación" competía en la categoría "Mejor Álbum Pop Latino" (Foto: Instagram/@selena Gómez)

A pesar de las grandes esperanzas que tenían sus fans, Selena Gómez perdió su única nominación a los Grammys 2022 contra Álex Cuba en la categoría “Mejor Álbum Pop Latino”. La cantante de descendencia mexicana no se encontraba presente en la ceremonia, sin embargo a través de redes han comenzado las protestas por la decisión de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

A pesar de que la transmisión por televisión y plataformas de streaming como Paramount + aún no comienza, los resultados de algunas categorías ya han sido revelados y fue así como el disco Mendó le arrebató a Revelación, primer EP -en español de la cantante, la oportunidad de colocarse como uno de los grandes vencedores de la noche y así otorgarle a la ex chica Disney su primer gramófono en su primer nominación en toda su trayectoria como cantante.

El nombre de la cantante americana ya tenia varias horas siendo tendencia en redes sociales como Twitter, pero sería ahora tras la noticia de su derrota que las cuentas oficiales de los Grammys y los Grammys Latinos ha sido llenados de comentarios negativos donde los reclamos y disgustos por la decisión de los votantes certificados han mostrado un desapruebo total, dejando a la ceremonia con un mal momento ya que las buenas noticias con la victoria de otros artistas latinos han pasado a segundo plano.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

Entre los comentarios de desapruebo se puede encontrar una afirmación universal: Selena Gómez tenía que ganar el gramófono. Los usuarios de dicha plataforma digital no dudaron en compartir fotografías y hasta memes para demostrarle de manera digital a la Academia que no había sido correcta su decisión e incluso ya han pedido dejar de ver la transmisión por televisión de la 64.ª edición de los Premios Grammy.

“Este tipo de decisiones por parte de los Grammys no hacen perder todo interés por su premio”. “Revelación es uno de los mejores discos de Selena Gómez, tal vez solo por debajo de Revival, pero aún así de verdad que coraje con la Academia”. “Todos sabemos que si Selena no ganaba esta categoría, como música en español, será imposible que lo haga en inglés en algún otro momento de su carrera”. “Los Grammys solo demuestran que nada les importa con tal de dar vistas o televidentes en sus lugares de transmisión, pero al final si sabían que Selena no podía ganar la categoría para que la nominaron, ¿para tener más vistas con nosotros al pendiente?”, se puede leer en el tuit anunciado al ganador.

Revelación

Revelación es el cuarto extended play EP - reproducción extendida y se utiliza como denominación para un formato de grabación musical; la duración de este es muy larga para considerarse como sencillo, y muy corta para considerarse como álbum- de la cantante. Es su primera producción discográfica completamente en español y fue lanzada el 12 de marzo de 2021 a través del sello discográfico Interscope Records. Gómez colaboró con varios productores como Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16, y Tainy, para lograr el sonido deseado. Es el primer proyecto musical de Selena nominado en los premios Grammy (tanto latinos como americanos).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

¿Quién es Álex Álex Cuba?

Es un cantautor, músico y compositor cubano nacionalizado canadiense que canta en español e inglés. Ha ganado dos Premios Juno por el álbum World Music del año: en 2006 por Humo de Tabaco, y en 2008 por su segundo álbum, Agua del Pozo. Álex aún no se ha pronunciado por su victoria en esta edición 2022, sin embargo los fans de Selena Gómez le han hecho saber que el premio no era para él.

