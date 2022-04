Lady Gaga será parte del espectáculo musical de los Grammy

La reconocida intérprete estadounidense, Lady Gaga, participará el próximo domingo en las presentaciones musicales de los premios Grammy 2022, donde rendirá un sentido homenaje a su colega y amigo, Tony Bennett. La también histrionisa, que a lo largo de su carrera suma 12 premios Grammy, competirá este año por cinco gramófonos por su álbum de jazz, Love For Sale.

La intérprete de Shallow, se sumará a las voces que harán resonar el interior de MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, como Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste, BTS y la dupla latinoamericana conformada por J Balvin y la argentina revelación María Becerra, entre varios más.

Gaga además buscará sumar a su ya extrenso legado 5 Grammy’s más entre los que destacan las categorias de “Mejor videoclip”, “Mejor colaboración”, “Mejor Grabación del año” y “Mejor álbum del año” por su por colaboración en Get A Kick Out of You y Love For Sale con Tonny Bennet.

Fue a través del importante medio británico, The Sun, donde se informó de la participación de Lady Gaga y que durará aproximadamente poco más de 5 minutos. Sin embargo, será un homenaje sin el propio compositor estadunidense de 95 años debido a sus problemas de salud, más especifico, del Alzheimer que padece, así lo informó su hijo y manager, Danny Bennett.

Fue durante la última semana de marzo que Danny ofreció una entrevista para el portal Variety, donde señaló los porqués de la ausencia de Tonny Bennet.

“Aunque los productores habían invitado tanto a Tony como a Gaga a actuar en la transmisión de los Grammy del domingo, es lamentable que debido a su continua lucha contra el Alzheimer, no haya podido aceptar. Decidimos que sería adecuado que Lady Gaga actuara por su cuenta para representar a ambos”, dijo el primogénito de Tonny Bennet para Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Una fuente ha explicado al periódico The Sun que la actuación de Gaga en la edición 64.ª de los Grammys, será el gran momento de la noche y se enfocará en enaltecer la trayectoria del intérperete con el que colaboró con la también actriz en su álbum de 2014, Cheek To Cheek.

“En el escenario, Lady Gaga cantará ‘Love For Sale’, la canción que da título a su último álbum, que salió el año pasado. También interpretará ‘Do I Love You’, una canción que ya hicieron juntos. Cuando esté cantando, se emitirán fotografías de Tony en la pantalla que hay detrás del escenario”, ha asegurado la fuente de The Sun.

La última vez que a Gaga se le vio en los escenarios de los Grammy fue previo a la pandemia en la edición del 2019 cuando interpretó su multipremiado éxito Shallow con Bradely Cooper. La presentación de la intérpete de Always remember us this way se confirmó luego de la cancelación de Foo Fighters, tras la repentina muerte del baterista Taylor Hawkins.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La ceremonia de entrega de gramófonos organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación se transmitirá a través de la cadena CBS en Estados Unidos mientras que en Latinoamérica, el canal de televisión de paga donde se podrá visualizar el evento será TNT.

Por otra parte, las personas que deseen ver los Grammys de 2022 a través de internet, podrán seguir la transmisión en la plataforma de streaming Paramount+. El canal de YouTube y la página web oficial de The Recording Academy también emitirá el evento, pero podría no contar con traducción en tiempo real de inglés a español.

