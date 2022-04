BTS confirmó su presentación en la gala de los Grammys 2022

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 19: Music group BTS poses for a portrait during the 2017 American Music Awards at Microsoft Theater November 19, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Fury/AMA2017/Getty Images Portrait)

A pocas horas de los Grammys 2022 una de las galas más esperadas en el mundo de la música que será llevada a cabo en Las Vegas la cual recibirá al talento más destacado de la música contemporánea, pues luego de que la entrega se pospuso en el estadio Staples Center de Los Ángeles, la sede se cambio y será presenciada en El MGM Garden Arena, este domingo 3 de abril.

Los artistas nominados se están preparando para la alfombra roja de este gran evento al igual que los fans de cada uno de estos famosos para presenciar a sus intérpretes favoritos en la emisión en vivo, es por ello que los seguidores del reconocido grupo surcoreano BTS se ha hecho tendencia en las redes sociales, ya que confirmaron en su cuenta oficial de Twitter su participación en los escenarios con el siguiente mensaje: “Estamos ansiosos por presentarnos en la noche más grande de la música #GRAMMYS!”, a lo que sus innumerables seguidores con ardua emoción celebraron la noticia.

BTS hará su tercera presentación en los premios Grammys 2022, ceremonia en la que también buscará ganar su primer megáfono dorado por su nominación a Mejor Performance de dúo/grupo pop por su “Butter”, lo que hará vibrar a todos los presentes en la sala del evento organizado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, es por eso que diversos espectadores tienen demasiada expectativa a lo que podrá suceder el día de hoy en los escenarios de esta gala.

Si bien aún no se conoce cuánto tiempo será el que los Bangtan Boys tendrán para su presentación, sin embargo, se espera que sea el necesario para interpretar el ya antes mencionado tema que los llevó a la nominación y que mejor que se puedan escuchar otras de sus creaciones más reconocidas como lo es Dynamite y Permission to Dance. Desafortunadamente para el famoso fandom, no todos los integrantes de la banda estarán en show de esta noche, pues los representantes de los cantantes revelaron que Jungkook se encontraba contagiado de COVID, luego de llegar a los Estados Unidos el pasado 28 de marzo.

Jungkook de BTS fue diagnosticado por Covid luego de llegar a Estados Unidos (Foto: Twitter)

Asimismo, Big Hit Music compañía que se encarga de representar al grupo aseguró que el cantante presentó síntomas leves como lo fue un ligero dolor de garganta, no obstante, se seguirá monitoreando su salud durante el periodo de aislamiento. Por lo que informó que la aparición del artista en los Grammys 2022 dependerá de las diversas regulaciones locales sobre el coronavirus, lo que será una gran sorpresa para los seguidores del grupo si Jungkook se presenta de inicio a la alfombra roja.

Hasta el momento se desconoce la hora exacta de la aparición del grupo surcoreano en los escenarios, sin embargo su fandom ya se hizo presente en las redes sociales con diversos mensajes de emoción, alegría e incluso diversas imágenes que representaron el apoyo hacia los intérpretes, pues en la plataforma de Twitter ya es tendencia el nombre de la banda.

“BTS BTS BTS”, “ BTS BTS BTS !! Esperando!!”, “SEGURO LOS CHICOS ESTÁN RE LINDOS, BASTA, YA QUIEOR LLORAR BTS BTS BTS” “Escuchen #BTS_Butter, la canción que rompió récords con 10 semanas en el puesto n.° 1 en Billboard Hot 100 de un acto coreano y artistas nominados al Grammy #BTS @BTS_twt”, han sido de los comentarios más destacados por parte de los y las fanáticas de la agrupación.

Se espera que la agrupación presente en los escenarios sus más detacados temas como lo es "Permission to Dance".

Recientemente Tony Succar compartió EN su cuenta oficial de Instagram la emoción que denotaba al recibir diversas ovaciones, sin embargo lo que nunca imaginó es que los aplausos y gritos no eran para él, sino para uno de los integrantes de la banda BTS. De acuerdo al timbalero, fue confundido con un cantante de la banda surcoreana. Este divertido momento provocó que sus fans se rían sobre este hecho, mientras que otros le pidieron que intente tomarse una foto con los miembros de BTS.

