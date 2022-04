Danna Paola y Jay de la Cueva deslumbraron con looks nupciales en Tecate Pa’l Norte

Moderatto y Danna Paola causaron sensación en el festival sobre el Escenario Sorpresa. (Captura: @jaydelacueva/Instagram)

Danna Paola no deja de sorprender a sus fans con sus inspiradores outfits. En esta ocasión, la intérprete de Oye Pablo dejó paralizados a los regiomontanos y demás público que asistió al Tecate Pa’l Norte con un sofisticado traje negro con tintes nupciales que coordinó con el vestido blanco de Jay de la Cueva.

Tras meses de espera, el 1 y 2 de abril se llevó a cabo el Tecate pa’l Norte, un festival de música que reune a bandas de distintos géneros en un solo espacio para el deleite del público mexicano. Durante la edición de este 2022 resaltaron los espectáculos de Hombres G, Maroon 5 y The Strokes, pero quienes se aventuraron al misterio del Escenario Sorpresa quedaron cautivados con increíbles shows.

Una de las bandas invitadas fue Moderatto, cuyos integrantes causaron euforia entre los asistentes con sus clásicas canciones. Pero eso no fue todo, Marcello Lara, Iñaki Vázquez, Elohim Corona y Jay de la Cueva contaron con Danna Paola como su invitada de honor y juntos se encargaron de ofrecer un gran espectáculo.

El cantante tiene 44 años mientras que la actriz está por cumplir 27. (Captura: @dannapaola/Instagram)

Además de sus interpretaciones, Danna Paola y Jay de la Cueva dejaron boquiabiertos a los asistentes con sus sofisticados looks. La actriz de Élite impactó con un traje negro compuesto por un pantalón, un chaleco y unas mangas de encaje que sólo cubieron sus hombros y cuello, dejando al descubierto su pecho con un gran escote en V.

La cantante de 26 años completó su outfit con un moño negro, accesorios plateados, un peinado recogido y maquillaje natural. Mientras tanto, el vocalista de la banda apareció sobre el escenario con un vestido blanco transparente en la parte superior, con detalles en el cuello y mangas, y una amplia falda con tul que simuló la cola de un vestido de novia.

La estrella de telenovelas infantiles compartió algunas fotografías con sus casi 34 millones de seguidores en Instagram, quienes aprovecharon el espacio en la caja de comentarios para mandarles algunos halagos por sus vestuarios.

(Captura: @dannasromance/Twitter)

“Que top son”, “La rompiste anoche”, “Qué icónica eres”, “Qué hermosa te vez”, “Que hermosa te viste reina, te luciste”, “El novio más precioso”, “Ay y tú OMG, vivan los novios que no son novios”, “Estuvieron fenomenales”, “Qué brutal”, “Viva el novia y la novio”, fueron algunas reacciones.

Danna Paola acompañó sus fotografías con un agradecimiento para el intérprete de 44 años, toda la banda y el festival. También mandó muestras de cariño para sus fans regiomontanos.

“Él dijo sí! Qué noche tan mágica, los quiero tantooooo!! Gracias, amigo. Eres luz pura Jay de la Cueva, gracias Moderatto y Tecate Pa’l Norte IOOOOONIC. GRACIAS MONTERREY, LOS AMO!!”, escribió la cantante . El vocalista hizo lo propio y respondió en la sección de comentarios.

Moderrato sorprendió a sus fans interpretando "Sólo quédate en silencio" de RBD (Foto: Instagram/@moderattomx)

Moderatto y Danna Paola participaron durante el primer día del festival junto a Los Fabulosos Cadilacs, C. Tangana, Siddhartha, Camilo Séptimo, Sandra Echeverría, entre otros. Tras su presentación, la intérprete de Sodio realizó un live en su cuenta de Instagram para externar la emoción que sintió al poder compartir el escenario con la banda y confesó que fue muy complicado mantener en secreto su show.

“Fue toda una odisea planear esta sorpresa y fue muy difícil que fuera sorpresa al momento de llegar a Monterrey. Tuve una experiencia muy chistosa; gracias a la gente del aeropuerto de Monterrey que nos ayudó a salir de ahí, pero fue increíble. En serio, no saben lo que moría por subirme al escenario otra vez, estar con Moderatto, a Jay que lo amo con todo mi ser y pudimos cantar Sólo quédate en silencio, esta canción que me moría por cantar en vivo, obviamente”, comentó.

