Odisseo con Infobae México: los detalles de su siguiente álbum y concierto en la Ciudad de México

Juan Pablo (centro) tuvo una entrevista para Infobae (Foto cedida por la banda)

Odisseo es una banda originaria del Estado de México. Han estado vigentes por más de una década desde su debut con el EP Los Salvajes en 2011. Tras años transcurridos y kilómetros acumulados, la agrupación se prepara para iniciarse en una nueva revolución con su próximo álbum Generación Inmediata. Juan Pablo López, vocalista, habló para Infobae México sobre el nuevo sencillo, su futura producción musical y detalló el siguiente magno evento en la Ciudad de México.

La agrupación no fue excepción y también sufrió los estragos de la pandemia por COVID-19. Pese a ello, tan solo después de haber trascurrido una semana del año presente, Odisseo presentó Tu Tiempo, su más reciente sencillo. “Pasamos un año, año y medio que no editábamos música nueva. Por todo lo del COVID no nos podíamos reunir para terminar el disco. Ya nos urgía entregar material nuevo a la gente. Ya no podemos esperar más”, comentó Juan Pablo.

Según las ideas del vocalista, el futuro disco será una reconciliación con su pasado, viajarán a las raíces del grupo. “Lo que realmente va a nutrir el disco es que todos en la banda dimos un vistazo a lo orgánico de nuestros inicios”, agregó. De igual modo, todos los miembros de Odisseo intentaron dar vuelta atrás ante la digitalización de la manera de hacer música.

"Generación Inmediata" será el cuarto disco de la banda y el segundo en voz de Juan Pablo (Foto cedida por la banda)

“Muchos sonidos en vez de hacerlos directamente con el sintetizador, se buscaron que fueran con los instrumentos reales. Hay muchas guitarras acústicas. Hay menos secuencias y más de lo que somos los cinco tocando en un escenario”, analizó el intérprete de Invencibles y Los Imanes.

Juan Pablo López se integró oficialmente a Odisseo a finales de 2017, siendo proveniente de la banda esporádica Los Fascinantes. Para quien ahora comanda los micrófonos, Generación Inmediata representa un reto sin igual, como el que afrontaron el resto de los miembros en su segunda producción: “La confirmación de que (el álbum debut Sí, Yo Soy) no fue ‘un disco de churro’ fue Días de fuego. Por razones del destino, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la carrera de una banda, sucede el cambio y entro yo”, dijo.

El cantante no negó que dudó un poco en su entrada a Odisseo. “Puede que sea quizá suerte, quizá nostalgia. Generación Inmediata debe ser conmigo una reafirmación de que somos una banda que tiene para hacer más sencillos y seguir gustándole a las nuevas generaciones”, sumó.

Odisseo en el video de la canción "Tu tiempo" (Foto cedida por la banda)

Su cuarto larga duración será presentado de manera única, pues por primera vez, Odisseo tomará el escenario del Pepsi Center, en la Ciudad de México. Juan Pablo aceptó que este recital estará enfocado en su nuevo material, no obstante, buscan reconectar con sus oyentes, el mismo que ha resistido los embates del contexto actual. “Va a ser un show de complacencia al público, al ser nuestro show más grande hasta ahora, queremos que la gente lo disfrute”, adelantó.

La idea de volver a los conciertos emocionó a Juan, especialmente su fecha el 14 de mayo en la capital. “Tan necesitados unos de otros. De repente puede perderse un poco el sentido. ¿Por qué seguimos necios de hacer música si ya nadie va a conciertos? Ver que todavía hay esas ganas por un show en vivo, que nunca se compara con uno digital, por más bien producido que esté, nos llena de emoción, nos recarga de pilas”, añadió.

El próximo concierto de Odisseo en la Ciudad de México será el más grande en su trayectoria (Foto: Instagram/@odisseomx)

En otros tópicos, Juan Pablo resumió su periodo de encierro por la pandemia sanitaria con una entrega total a la literatura y el cine. “He visto una (cinta) diaria. No sé si se trate de una adicción”. Odisseo se prepara para reconectar con sus seguidores, a quienes han mantenido a la espera.

Odisseo estrenará Generación Inmediata el próximo 25 de marzo y será presentado como espectáculo el 14 de mayo, cuando debuten en las tarimas del Pepsi Center de la Ciudad de México.

