Harry Styles abrió nuevas fechas en México y Argentina para “Love on tour”

El intérprete inglés retomará su gira mundial este 2022 después de aplazarla por alrededor de dos años. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Después de aplazar su gira mundial Love on tour por alrededor de dos años, Harry Styles estará de regreso en Latinoamérica más fuerte que nunca con las presentaciones que ya tenía programadas y nuevas fechas que abrió ante la demanda de boletos y, cuando sus fans pensaban que ya no habría más, el intérprete británico los sorprendió con otro concierto para la Ciudad de México.

Durante la mañana de este martes 22 de febrero, el intérprete de Sing of the times, Golden, Falling y Treat People consintió a sus miles de seguidores latinoamericanos con nuevas fechas para México y Argentina, así lo compartió a través de su cuenta de Twitter. Harry Styles abrió un nuevo espectáculo que se llevará a cabo en Foro Sol de la CDMX el jueves 24 de noviembre de este 2022.

Este concierto se sumará a los tres que tenía contemplados el ex One Direction en México como parte de su Love on Tour. A principios de enero, el también actor confirmó que retomaría su gira después de meses suspendida por la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial y, a través de redes sociales, rectificó que el domingo 20 de noviembre se presentará en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco; dos días después en la Arena Monterrey y el 25 del mismo mes en el Foro Sol.

(Captura: @Harry_Styles/Twitter)

Respecto a Argentina, el cantante de 28 años abrió otro concierto para el 4 de diciembre de este año. Dentro de su tuit, también adelantó que la preventa de boletos para sus nuevos shows en ambos países comenzará en los próximos días: 23 de febrero en Argentina y el 26 del mismo mes en México.

Hasta el momento, todavía hay boletos disponibles en la Arena FVG, Arena Monterrey y Foro Sol para los shows que ya estaban programados. Cabe mencionar que los precios de las entradas varían dependiendo del reciento y el tipo de acceso que se desea adquirir. En Jalisco, los boletos van de los 5 mil 795 hasta los 9 mil 517 pesos mexicanos, de acuerdo con información de Viagogo.

El rango de costos inicial cambia en Monterrey, pues quienes quiera adquirir los accesos más económicos tendrán que desembolsar 7 mil 309 pesos, mientras que los boletos más cercanos al escenario tienen un costo de 10 mil 431 pesos mexicanos. Los fans del cantante que planeen presenciar su concierto en el Foro Sol podrán hacerlo desde 5 mil 123 pesos hasta 6 mil 722. Todavía se desconoce el precio de los boletos para el show del 24 de noviembre, sin embargo se espera que coincida con los costos que se manejan actualmente.

“Estoy muy feliz de anunciar que ‘Love On Tour 2022′ finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur. La venta al público comienza el viernes 28 de enero. Consulte el sitio web de su lugar para obtener más información sobre su espectáculo y los protocolos”, escribió en su posteo. Foto: Twitter/@Harry_Styles

