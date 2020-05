Rafael Mercadante reveló cómo lo acosó un productor: ”¿Has tenido una experiencia gay? Yo te puedo ayudar”

Rafael Mercadante reveló el nombre del productor que lo acosó (IG: rafamercadante)

El cantante y presentador Rafael Mercadante tiene ya una trayectoria de más de dos décadas en el mundo del entretenimiento en México, pero sus inicios no fueron fáciles, pues incluso debió enfrentar el acoso sexual de un productor.

Como parte de la serie En sus Batallas, del programa Venga la alegría, el también actor recordó la amarga anécdota, de la que ya había hablado en agosto de 2019.

Mercadante, conductor de Escape perfecto, contó que un productor y director teatral le ofreció un papel estelar en una obra a cambio de que tuviera relaciones íntimas con él. Cuando fue requerido para la obra Navaja caliente, Rubén Lara ya le había advertido que quizás alguien le “tiraría la onda” y así ocurrió.

Rafa había tocado ya el tema hace meses, pero en aquel momento se negó a decir quién había sido el acosador, porque ya había fallecido. Sin embargo, en esta nueva entrevista dio a conocer que se trató de Enrique Gómez Vadillo (quien murió en 2017), que fue señalado por otros integrantes del medio en México.

Habló en específico de un momento en que trabajaban juntos y estaban marcando una escena en la que Mercadante tenía que quitarse la ropa.

"(Me indicó) ‘ahora quítate los calzones… vas a hacer un desnudo’, le dije ‘el día que marques la escena con desnudo, ese día me voy a desnudar, ahorita para qué’… y me dice una noche ‘Mercadante, no estás llegando al personaje, yo creo mucho en la vivencia de los personajes, ¿tú has tenido alguna experiencia gay en tu vida?’, le digo ‘no’, voltea y me dice ‘yo te puedo ayudar con eso’ ”, detalló.

Rafa le respondió: “Si piensas que te vas a acostar conmigo por esta obra desde ahorita te digo que mejor me voy”.

En la misma serie de En sus batallas, Mercadante comentó que tuvo una problemática infancia, en la que pasó por 11 primarias por su mal comportamiento. También tuvo que enfretar el divorcio de sus padres y no volvió a ver a su papá de los 12 a los 18 años.

“Aprendí cómo tener una relación con Dios y buscó a mi padre a los 18 años. Ahí rescato mi relación con él”..

Comentó además que su gusto por el mundo del entretenimiento se dio desde que era muy joven gracias al grupo de baile Karma que formó en Saltillo. También encontró un refugio cuando un maestro lo invitó a actuar en una pastorela.

Fue descubierto cuando trabajaba como bar tender por un agente que supuestamente buscaba nuevos bailarines para el grupo Caló, pero después de hacer un casting en Guadalajara y ser llevado a CDMX le dijeron que en realidad buscaban formar la competencia de Caló.

"Me trae a vivir a México y me dice ‘no vas para Caló, le competiremos’. Cuando se da cuenta el mánager de Caló, amenaza al representante con deportarlo y nos abandona”.

Finalmente Rafa pudo hacer un casting para el CEA de Televisa y gracias a Miguel Ángel Ferriz obtuvo una beca para estudiar en la capital e iniciar su carrera profesional.

Otras acusaciones

Además de Rafa Mercadante, otros famosos como el ex Garibaldi Charly López y el actor Carlos Peniche también tuvieron incidentes de acoso con Gómez Vadillo.

“Me invitó a su departamento (el productor) con el pretexto que le interesaba para una película, pero me dijo ‘tienes que hacer esto’, aunque de todos modos hice la película”, declaró Charly el pasado febrero a Ventaneando.

Para el mismo programa de TV Azteca, Carlos Peniche contó cómo estaba ya listo para participar en La Casa en la Playa, una telenovela de Televisa creada por Vadillo cuando este le advirtió que para obtener el papel tenía que acostarse con él, pues todos los actores lo hacían.

Si no accedía lo amenazó con destruir su carrera, pero Peniche decidió alzar la voz y en distintos medios habló del acoso de Vadillo, aunque finalmente el productor cumplió con su advertencia y el actor ya no estuvo considerado para la historia y de alguna manera fue vetado de Televisa.

