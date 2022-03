Pepillo Origel fue criticado por su postura sobre Luis de Llano y Sasha Sokol

La postura neutral de Pepillo Origel respecto al tema le valió de duras críticas (Foto: Instagram)

La revelación de Sasha Sokol sobre el abuso de poder que ejerció sobre ella el productor Luis de Llano hace más de 30 años, cuando inició con ella una relación sentimental que a la fecha considera “un crimen”, ha detonado muchas declaraciones y reacciones en el medio del entretenimiento nacional.

La gran mayoría de comentarios respaldan la valentía de la cantante de Timbiriche y condenan el abuso que ejerció el famoso productor contra la que aún era una niña cuando se enrolaron en un romance. Figuras como Stephanie Salas, Mariana Garza, Pati Chapoy y Laura Zapata le expresaron su apoyo y aplaudieron que haya revelado su verdad.

Sin embargo, quien fue criticado recientemente fue el conductor Juan José Origel, por emitir una postura neutral, pese a que la denuncia fue frontal por parte de la cantante de Serás el aire. Y es que fue en su programa Con permiso, que conduce junto a Martha Figueroa, donde el periodista señaló que “tanto Luis como Sasha me caen muy bien, así que yo ni de un lado ni del otro”.

Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

Las palabras de Origel fueron señaladas como “pusilánimes” y “barberas” en las redes sociales, por parte de usuarios que le comentaron al conductor que ante la evidencia no queda más que abogar por la justicia.

“Luis de Llano me cae muy bien, Sasha me cae muy bien, los dos me caen muy bien, así que yo ni de un lado ni de otro lado. Pero Yordi entrevistó a Luis de Llano, entre otras cosas hablaron de una relación que hace muchos años tuvo Luis con Sasha”, dijo Pepillo en su programa.

“A mí se me hace que a Luis de Llano ya se le olvidan las cosas”, agregó el conductor de Unicable.

A lo que Martha dijo que “la gente mayor ya luego empieza a acordarse de la vida de manera distinta. A lo mejor eso le pasó a Luis, que no se acordó de la importancia que tuvo en su vida Sasha, y siento que eso fue lo que le molestó más a Sasha”.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

“Sasha escribió que la relación que tuvo con él fue de 4 años, cuando ella tenía 14 años, y que incluso su mamá, yo la traté muchísimo, la sacó de Timbiriche cuando se enteró, pero luego creo que volvieron. Total que es un relajo, pero esta historia fue… imagínate cuántos años, tenía 14 Sasha, ahorita tiene 51″, señaló Pepillo.

Figueroa añadió que “el tema que Sasha alegaba en estos mensajes es que no era una relación así, que no ninguneara la relación porque había sido menor de edad, aventándole ahí a Luis que había sido un abuso… pues sí, aunque la palabra abuso…”.

“A lo mejor por ahí Luis de Llano se equivocó en haber dicho”, intervino Pepillo. “Era un secreto a voces, no era oficial hasta el momento que los protagonistas lo aceptan, si no se queda en un rumor aunque hubiera durado 25 años el rumor”, dijo Martha.

"Pepillo" dijo que ambos involucrados en el tema "le caen bien", por lo que no quiso condenar a nadie (Foto: Instagram)

Gracias a estas declaraciones expresadas al aire, los espectadores del programa de Unicable reaccionaron en el fragmento del programa colgado en YouTube, condenado la percepción de Juan José Origel:

“No es posible que traten el tema de una manera tan superficial, frívola y que salgan a relucir los amiguismos”, “Triste con la informalidad y poca seriedad que tratan el tema”, “Será muy tu amigo, lo querrás mucho, pero, era una niña y él con 39 años un hombre con toda la experiencia, tuvo que respetarla y eso sí es un abuso”, “Dónde quedó el ‘Yo sí le creo a la víctima’”, “Es abuso y es un delito, así que no se trata de estar a favor o en contra”, son algunas de las reacciones.

