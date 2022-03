Cuánto tiempo tardó Leonardo DiCaprio en ganar un premio Oscar

El actor ha sido nominado en múltiples ocasiones (Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Leonardo DiCaprio es uno de los actores estadounidenses más queridos, pues inició su carrera actoral desde muy joven y con grandes papeles ha logrado obtener gran reconocimiento a lo largo de los años. No obstante, algo que lo ha hecho blanco de múltiples críticas o burlas fue las dificultades que atravesó para ganar una estatuilla en los premios Oscar.

Y es que, el actor participó en renombrados filmes como Titanic, que durante la 70ª Entrega esta ceremonia consiguió 11 estatuas, pero ninguna de ellas fue para el actor que interpretó al memorable Jack Dawson. Es por lo anterior que, a continuación te contamos el recorrido que tuvo DiCaprio para convertirse en ganador de un galardón de los Oscar y romper con la complicada racha.

Un largo camino

La primera nominación al Oscar para Leonardo DiCaprio llegaría después 1993, cuando se estrenó la película ¿A quién ama Gilbert Grape? y sería dentro de la categoría “Mejor Actor de Reparto”.

Leonardo DiCaprio ha estado en la escena hollywoodense desde joven (Foto: Archivo)

El filme trata sobre un joven que trabaja en un supermercado y su vida gira en torno a cuidar a su hermano con discapacidad intelectual y a su madre con sobrepeso. Posteriormente, llega a la trama Becky, una mujer especial y moderna que cambiará completamente el destino de Gilbert Grape.

Pero, a pesar de la primicia, durante la edición de los premios Óscar de 1994, DiCaprio no salió vencedor y en su lugar fue Tommy Lee Jones, por su papel en El Fugitivo, quien se llevó la estatuilla.

Después varios años y sin haber sido nominado en Titanic, en 2005 Leonardo reapareció en la lista y se colocó como uno de los favoritos por su papel en El Aviador. Ahí estuvo dentro de la categoría “Mejor Actor”, pero Jamie Foxx ganó por su papel en Ray.

Leonardo volvió a figurar para “Mejor Actor” por su papel en la cinta Diamante de Sangre en 2006, pero fue vencido por Forest Whitaker, quien realizó una gran interpretación en El último rey de Escocia.

Alejandro Gonzalez Iñarritú Y Leonardo Di Caprio colaboraron en "El renacido" (Foto: AP)

Sin rendirse, el renombrado actor volvió a aparecer en el ojo público en el año 2013, sin embargo, con su papel de Jordan Belfort en El lobo de Wall Street, DiCaprio fue derrotado una vez más y en esa ocasión por Matthew McConaughey, quien actuó en Dallas Buyers Club.

Ya para 2016, no sólo DiCaprio anhelaba uno de estos premios, sino que el público imploraba que se lo dieran y fue con su papel protagónico en The Revenant donde por fin consiguió la estatuilla como “Mejor Actor”.

Así, con una emotiva sonrisa, el actor subió a la tarima para agradecer por el premio y envió un contundente mensaje:

“El cambio climático es real, está pasando ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta toda nuestra especie, y necesitamos trabajar unidos y dejar de retrasarlo. Tenemos que apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan por los que más contaminan y las grandes corporaciones, si no por la humanidad, por las comunidades indígenas del mundo, por los miles de millones de personas menos privilegiadas que se verán más afectadas por esto. Por los hijos de nuestros hijos, y por aquellas personas cuyas voces han sido ahogadas por las políticas avariciosas. Gracias a todos por este maravilloso premio, pero no nos olvidemos de este planeta, yo no olvidaré esta noche”, sentenció.

La película Don’t Look up estelarizada por DiCaprio es acreedora a varias nominaciones (Foto: REUTERS/Paul Hackett)

En 2020, el artista estuvo nominado una vez más por su interpretación en Érase una vez... en Hollywood pero Joaquin Phoenix obtuvo el galardón por el filme Joker (2019).

Para esta 94ª edición de los Premios Óscar, la película Don’t Look up estelarizada por DiCaprio es acreedora a las siguientes nominaciones: mejor película, mejor guión principal, mejor montaje y mejor banda sonora.

