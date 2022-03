En qué gastó Carlos Rivera los millones que ganó en La academia

Carlos Rivera es actualmente uno de los cantantes masculinos más importantes de México (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos más importantes de la actualidad, y al paso de los años se ha consolidado como una figura internacional triunfando también en países de Latinoamérica y España.

Desde su lanzamiento al medio artístico, cuando fue el ganador del reality show La academia, en 2004, Carlos ha ido conquistando al público, que seguramente tiene la duda sobre en qué se gastó el millonario premio que obtuvo en el concurso de TV Azteca, en su tercera generación.

Ahora, el protagonista de José el soñador, estuvo como invitado en el podcast No hagas lo fácil, conducido por Juanpa Zurita, quien además de sus facetas como influencer, empresario y actor, ahora incursiona como entrevistador en el programa donde ya ha tenido invitados como Yalitza Aparicio y Danna Paola.

Juanpa Zurita está incursionando en la faceta de entrevistador con su podcast 'No hagas lo fácil' Foto: @juanpazurita / @_carlosrivera

En el podcast que ya se encuentra en plataformas digitales, Carlos Rivera utilizó los micrófonos para recodar los inicios de su carrera y compartir qué hizo con el premio de tres millones de pesos que recibió en el popular reality show de donde surgieron otras figuras como Yahir, Yuridia, Miriam y Toñita.

Y es que ahora el cantante de 36 años recordó que antes de ingresar a las filas del concurso de TV Azteca, les hizo una promesa a su madre y a su hermana, la que no olvidó al obtener el premio que ganó gracias a su talento y al apoyo del público.

“Siempre le decía a mi hermana y a mi mamá. Años antes de todo esto. Yo les decía ‘Yo un día voy a ganar La Academia, mamá y el día que gane te voy a pagar tu casa. Porque ella tenía ese crédito del ISSSTE que tenía como siete años por pagar.

Carlos Rivera Guerra fue el triunfador de la tercera generación de 'La academia' en 2004 FOTO: CUARTOSCURO.COM

“Le pagué la casa a mi mamá, le pagué la carrera a mi hermana. Yo siempre le dije ‘Un día voy a ganar La academia y te voy a pagar. Lo primero que voy a hacer es comprar la casa de mi mamá y pagarte la carrera’”, recordó Carlos Rivera en la charla que sostuvo con su amigo Juanpa Zurita, quien fue su compañero en el panel de ‘investigadores’ del programa Quién es la máscara.

El también actor que ha participado en importantes musicales como El rey león, La bella y la bestia y Mamma mía! recordó que por aquellos tiempos no contaba con la solvencia económica para comprar ropa nueva sin afectar el gasto familiar.

“Yo entro a La Academia… Bueno, me dicen que ya estoy en La Academia y te pedían un montón de cosas. Nos pedían cinco cambios casuales (de ropa) y no teníamos dinero, y me dice ‘ten, es lo de mi renta de este mes’, y con eso yo alcanzo a comprar lo que me faltaba”, aseguró el cantante.

A la par de su carrera musical y en teatro, Rivera ha participado en series de televisión como 'El hotel de los secretos' (Foto: Televisa/Las Estrellas TV)

Al obtener el triunfo en el programa que contó con las críticas de Lolita Cortés y Arturo López Gavito, Carlos Rivera no sólo cumplió su promesa de pagar el crédito de la vivienda de su mamá, y la carrera universitaria de su hermana, sino que además le dio una sorpresa a esta última.

“Cuando gano, no solamente compro la casa de mi mamá. Le pago la carrera y le compro su departamento a mi hermana”, recordó el novio de Cynthia Rodríguez.

Apenas en la tercera semana de marzo, la conductora de Venga la alegría le escribió una emotiva dedicatoria a su novio, quien llegó a los 36 años.

Así festejó Cynthia Rodríguez a su famoso novio (Captura: @cynoficial/Instagram)

“No me alcanzan las 24 horas para festejarte como te mereces, pero si tengo una vida para agradecerle a Dios por ti. Así quiero verte siempre, sonriendo, cumpliendo cada sueño. ¡Feliz cumpleaños, amor mío!”, escribió. Carlos Rivera no se quedó atrás y respondió: “Y tú el mejor regalo”.

