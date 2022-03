El intrigante video de Julión Álvarez aparentemente ebrio en pleno concierto

El cantante se volvió viral en redes sociales tras la publicación del video

Julión Álvarez cada vez se hace más presente en la escena musical tras una serie de polémicas en las que se vio envuelto en el pasado. Tras su regreso y un reciente festejo a su trayectoria artística, el intérprete de regional mexicano ahora es viral por un video de una presentación en un palenque donde se le puede observar en aparente estado de ebriedad repartiendo tragos de tequila y apunto de caer sobre uno de sus músicos.

Las redes sociales no perdonan y más cuando se trató de un momento incómodo, divertido o con el cual muchas personas se identifican; todas estas características están reunidas en el nuevo video del intérprete de éxitos musicales como El Color De Tus Ojos, La Sinvergüenza y Eres (en colaboración con Anahí) donde de manera muy divertida ha sido comparada su actitud con algo que “todo mundo hace en una fiesta” o mientras toma alcohol con grandes grupos de amigos.

Así fue el divertido momento Captura video: @VideosVirales69

En esta reciente presentación, a Julión Álvarez se le puede ver “pasado de copas” y disfrutando del escenario junto a Alfredo Olivas. El clip ya se ha vuelto viral en redes sociales como Twitter y TikTok pues hace una clara referencia a las personas que quieren emborrachar a los demás, ya que el intérprete de 38 años de edad quiere que el otro músico también tome tequila por lo que ahora su nombre ha sido muy mencionado, posicionándolo en las tendencias de dichas plataformas digitales.

En la grabación también se aprecia como uno de los elementos de seguridad cuida de que Julión no se caiga, pues al parecer el alcohol ya había hecho efecto y no podía controlarse, por lo que en el video se puede notar la incomodidad por que el resto de las personas noten la situación. Los fans del artista tomaron de la mejor manera que Álvarez se encontrara borracho en el evento, pues reconocen que es algo que no pasa regularmente y siempre se mantiene sobrio en los conciertos.

El cantante no se ha pronunciado (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

Comentarios a favor han inundado cada uno de los diversos videos que ya se encuentran en TikTok donde las personas no dejan de simpatizar con la calificada “divertida situación”, por lo que aparentemente y por el momento no existen muchos encontra de que el cantante de regional mexicano hubiera tomado durante su presentación o incluso “se le olvidara que estaba trabajando”.

“Julión borracho dándole tragos a todo mundo representa al mexicano en cualquier fiesta”, “Ahora sí que demostró que el norte tiene ese poder”, “Pagaría lo que fuera por ir a uno de sus conciertos y también ponerme hasta la madr* como él”, “Mejor le hubiera ofrecido tequila al público, no que estaban súper payasos sus músicos y hasta el guarro”, “Es muy común ver a los cantantes de regional mexicano tomando tequila, ni que fuera pop para andar de fresas”, “Julión Álvarez es mi pastor y nada me faltará”, escribieron en comentarios de dicha red social.

Sus ex compañeros lo invitaron al escenario CIUDAD DE MÉXICO, 31MARZO2017.-El cantante Gerardo Ortiz se presento, en la fiesta de la estación de radio de La K buena, que se realizo en estadio Azteca. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

En días pasado los fans de Banda MS de Sergio Lizárraga acudieron al palenque en la Feria de Tepic, Nayarit el objetivo fue disfrutar de un concierto de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, pero nunca imaginaron llevarse una gran sorpresa, pues los vocalistas invitan al redondel a un personaje especial que está entre el público: Julión Álvarez.

Él es ex vocalista de Banda MS, el artista recordó su pasó por la alineación y tomó el micrófono para cantar Ayer la vi por calle. Álvarez mostró tener muy buena relación con los músicos y aunque se notó solo uniendo su voz junto Walo Silvas, Alan Ramírez también aparece en un momento y deja su espacio para que el Rey de la Taquilla cante con su colega.

SEGUIR LEYENDO: