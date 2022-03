Integrante de Jesse & Joy conmueve en redes sociales tras mensaje en llanto

La cantante compartió su tristeza y felicidad por salir de gira pero sin su familia

Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras publicar un video donde a pesar de verse al borde del llanto aseguró que se sentía muy feliz por poder regresar a los escenarios musicales y así tener un contacto físico con todos sus fans tras un largo descanso que el exitoso dúo mexicano realizó al inicio de la pandemia por COVID-19, que según sus integrantes les permitió tener un rato de calidad con sus familias.

Luego de que Jesse & Joy sufriera una lamentable pérdida familiar en los días pasados, es ahora la vocalista del grupo de pop, quien no aguantó más y rompió en llanto durante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Y es que la cantautora dio a conocer la situación que está viviendo, un momento que le hizo derramar lágrimas al compartirlo con sus millones de fans y que conmocionó a sus seguidores.

“Muy buenos días familia bella. Solo les quiero decir que ha sido muy bonito regresar a los escenarios y honestamente yo estaba muy preocupada porque mi familia no está conmigo en estos días y obviamente los extraño con locura, pero el amor que ustedes nos han hecho en estos días ha sido increíble y solo les quiero agradecer por hacerme re-enamorarme de la música una vez más”, inició el mensaje de la cantante.

La cantante rompió en llanto (Foto: Instagram/@joy)

La intérprete de éxitos musicales como La De La Mala Suerte, No Soy Una De Esas o Espacio Sideral agregó que se sentía muy feliz por el cariño que sus fieles seguidores le han dado en las primeras fechas de su nueva gira musical, así como en nombre de Jesse asegurar que están muy contentos por poder cantar de nuevo y tener una cercanía con ellos de manera no solamente digital, sino nuevamente presencial tras varios meses sin poder hacerlo de esa manera.

“Decirles que he disfrutado cada noche que hemos compartido juntos, les adoro y estoy tan feliz de estar de vuelta, tan arropada por todo el amor que ustedes nos están dando”, finalizó Joy Huerta en el video que ya cuenta con más de 50 mil likes y una serie de reacciones positivas donde los corazones y emojis de abrazos abundan en su cajón de comentarios.

Su esposa le mandó consuelo (Foto: Instagram@joynadamas)

“Vamos mi querida Joy siempre eres una guerrera”, “No tienes que agradecer el amor porque ese te lo ganas siempre por darnos tan maravillosas canciones”, “El amor con amor se paga y por eso la gente te tratan tan bonito ahorita”, “Me rompió el corazón verte así toda triste a pesar de que dices que no lo estas, pero me da gusto que cantes en vivo de nuevo”, “Las personas no entienden que todos somos seres humanos a pesar de que tú te encuentres frente a una pantalla”, “Tu familia te espera con los brazos abiertos, no llores”, escribieron fans en su video.

Los seguidores de Jesse & Joy no fueron los únicos en reaccionar, otras celebridades como Rafa Arcaute, Elán, Yuriria Sierra publicaron emojis, mientras Chiquis Rivera le puso “Eres lo máximo, te amo”, Mon Laferte un “Te quiero mucho” y Odalys Ramírez con un breve mensaje “Que linda, te mando muchos apapachos”.

El dúo mexicano está de gira (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

La reacción de su esposa fue una de las más aclamadas y esperadas, pues en parte no estar juntas durante esta gira musical ha sido uno de los principales motivos que la han mantenido de manera muy sentimental, por lo que sus fans aseguraban que unas palabras de aliento de la madre de sus hijos -Noah y Nour- ayudarían. “Te amamos mi amor”, escribió Diana Atri acompañado su cautivador escrito con un emoji de cara de amor.

SEGUIR LEYENDO: