Vive Latino 2022: show de “Tío Rober” podría cancelarse tras acusaciones de abuso sexual

Roberto Andrade conduce "La Hora Feliz" junto a Hugo "El cojo feliz" (Captura: @tiorober_/Instagram)

Tras señalamientos de presunto abuso sexual, la presentación de Roberto Andrade, mejor conocido en el mundo del stand up como Tío Rober, en el Vive Latino 2022 estaría en riesgo de ser cancelada. Hasta el momento se desconoce si los organizadores o el propio comediante tomaron una decisión ante las peticiones de evitar su show en el festival como parte de La Hora Feliz.

Todo comenzó hace unos días, cuando la usuaria de TikTok @nicsofiadiaz compartió su testimonio de abuso sexual a través de un video que actualmente ya no se encuentra disponible en su cuenta. De acuerdo con su relato, conoció al comediante en 2019 después de asistir a una de sus presentaciones y habría sido él quien se acercó a ella para conocerla y pedirle un medio para establecer contacto.

Según explicó, desde el primer momento le comentó que tenía 19 años, dato que no habría tomado relevancia para ninguno de los dos. Posteriormente, el standupero se habría comunicado con ella a través de Instagram, donde comenzaron a platicar y la invitó a otras presentaciones. Así pasaron los días hasta que aceptó una invitación para visitarlo en su casa.

(Captura: @nicsofiadiaz/TikTok)

“Me invitó un día a su casa para tomar unos mezcales y después ir a un show, y si me preguntan por qué no me pareció extraño que un señor me estuviera invitando a su casa la primera vez que salimos, pero la verdad yo siempre pensé: ‘Es una persona pública, lo voy a conocer’”, comentó.

Las convivencia se volvió más constante y, después de un show, habrían regresado a la casa del comediante, donde se habría cometido el abuso. Sofía Díaz recordó: “Era hora de dormir juntos. Para este punto quiero decirles que nunca tuve relaciones sexuales con este señor, así el problema, yo no quise”.

Debido a la insistencia y molestia de Roberto Andrade, la joven accedió a que la tocara: “Lo deje que me tocara y él vio que comencé a llorar y se enojó, me dijo que si me iba a poner en esa actitud, que él no quería. Al final me dejó dormir, yo no podía dejar de llorar pero a él no le importó”.

(Captura: @TeAmoTioRobert/Twitter)

Al día siguiente, habrían desayunado juntos y durante ese tiempo el standupero la cuestionó sobre por qué no quería tener relaciones sexuales con él. Después de lo ocurrido, Díaz buscó una escapatoria al decirle que tenía el virus del Papiloma Humano desde el 2016, situación que terminó alarmándolo y alejándolo definitivamente.

El TikTok no tardó en viralizarse en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron que se investigara el presunto abuso y exigieron que se cancelara la presentación de Tío Rober, como parte de La Hora Feliz, en el Vive Latino 2022. Tras la controversia que se desató, Roberto Andrade emitió un comunicado de prensa donde negó rotundamente los señalamientos de quien dijo, es su exnovia, y aseguró que nunca existió violencia.

“Desde el día que conocí a la señorita Sofía Díaz, hasta el último contacto que tuve con ella, jamás realicé ningún acto ni acercamiento con ella que no fuera consensuado [...] nunca hubo de mi parte, ni directa ni indirectamente, presión o violencia alguna, de ningún tipo y de ningún grado para obligar [...] a realizar ningún acto en contra de su voluntad”, se lee en el documento.

(Captura: @vivelatino/Instagram)

De acuerdo con las últimas publicaciones en la página oficia de Instagram del Vive Latino, en el escenario de Casa Comedy continúa contemplada la presentación de La Hora Feliz el próximo sábado 19 de marzo a las 20:00 horas. De esta manera, quienes compraron sus accesos para el primer día del festival también podrán disfrutar de la comedia de Lalo Elizarrarás, Shishis pa la banda y Hugo El Cojo Feliz; el domingo 20 estarán Leyendas legendarias, Karla Camacho, La Logia, Por el placer e Ídolos del open.

