Qué productor de Televisa arremetió contra Vicente Fernández al asegurar que casi acabó con la música ranchera

Ante la polémica por el lanzamiento de El Último Rey: El Hijo Del Pueblo, bioserie no autorizada de Televisa Univision sobre la vida de Vicente Fernández, el productor de televisión Reynaldo López arremetió contra el Charro de Huentitán al culparlo de supuestamente perjudicar la música ranchera, ser un controlador y opositor de la libertad de expresión.

El productor que lleva trabajando en Televisa por más de 26 años recurrió a su cuenta de Twitter para externar su punto de vista sobre la controversia que se desató previo al estreno del programa basado en El Último Rey, libro escrito por la periodista argentina Olga Wornat. Comenzó asegurando que el intérprete de Por tu maldito amor fue una persona controladora dentro del medio.

“Don Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor: medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes, nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba quien pudiera imitarlo”, escribió en respuesta al comunicado de prensa que emitió María del Refugio Abarca, viuda del cantante.

De acuerdo con las palabras de Reynaldo López, el Charro de Huentitán solía seleccionar a los cantantes que abrirían sus presentaciones en palenques y, en caso de que un empresario quisiera contratar a otra persona, supuestamente cancelaba su show, situación que se habría extendido en radio y prensa. Sin embargo, la aseveración más fuerte llegó cuando lo culpó de perjudicar la presencia de la música ranchera en el país.

“Si la música ranchera casi se acabó en México fue gracias a él. Don Vicente un controlador de la prensa, de manera que si publicaban algo que no le gustaba, vetaba al medio, si un actor pretendía imitarlo, usaba todas sus influencias para prohibirle que fuera contratado. Ese también fue don Vicente Fernández”, continuó.

Finalmente, el productor de televisión reiteró que Chente habría sido un opositor de la libertad de expresión durante su trayectoria en el medio. También aseguró que su testimonio puede ser verificado por otros artistas, de esta manera mostró su disgusta ante el proceso legal que inició la familia Fernández en contra de la bioserie por no contar con su autorización.

“Un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión. Muchos cantantes y actores podrán atestiguarlo. Ahora quieren prohibir que el público conozca su historia”, agregó.

Reynaldo López tuiteó su mensaje en respuesta al comunicado de prensa que lanzó Cuquita Abarca a través de las redes sociales de quien fuera el amor de su vida. La viuda de Vicente Fernández explotó contra Televisa Univision por las decisiones que tomaron después de que su esposo no les cediera los derechos de su historia de vida para ser llevada a la pantalla chica.

Primero, la matriarca de la dinastía Fernández compartió un texto en la cuenta de Instagram de Chente donde dijo sentirse muy triste por toda la situación, pero también aprovechó para dejar en claro que cuenta con el apoyo de todos sus hijos antes las medidas legales que pretende tomar en contra de la producción por utilizar el nombre del cantante sin permiso.

La viuda de Vicente Fernández aseguró que no está sola y que no permitirá que lucren con el nombre de quien fuera su esposo

“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no”, escribió.

Cuquita Abarca destapó que la bioserie se comenzó a planear desde octubre de 2021, mientras su esposo estaba internado tras la aparatosa caída que sufrió en su casa y lamentó que Pablo Montero aceptara interpretarlo porque el Charro de Huentitán no lo hubiera querido así.

“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respecto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, comentó.

