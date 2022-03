Laura Zapata defendió a Thalía tras críticas por su relación con Alfredo Díaz Ordaz: “No era una niña”

Laura Zapata y Thalía son hermanas (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia)

El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol conmocionó a México al denunciar desde sus redes sociales a Luis de Llano, productor musical que abusó y entabló una relación con ella cuando tenía tan solo 14 años y él 39. Ante esto, las reacciones por parte de los internautas no tardaron en llegar y algunos compararon la situación de la ex Timbiriche con la de Thalía.

Y es que, el hecho de que la cantante de grandes éxitos como ¿A quién le importa? o Piel morena también hubiera sido parte de Timbiriche fue el primer punto que tomaron los usuarios para realizar dicha equiparación.

Por lo que se sabe hasta la fecha, Thalía estaba buscando iniciar su carrera musical como solista y, entre los 17 y 19 años fue cuando conoció a Alfredo, hijo del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. Este fue su productor y después, pese a que existía una diferencia de edad de 20 años, se convirtió en su prometido.

Ordaz produjo los dos primeros discos de la intérprete: Thalía, en 1990 y Mundo de Cristal en 1991. Para ese momento ella ya había hecho por ejemplo, Quinceañera y estaba por hacer María Mercedes.

Laura Zapata mencionó que su hermana estaba enamorada de Ordaz (Foto: Archivo)

Esta historia siempre generó en la población mexicana cierta intriga y después de la denuncia que hizo Sasha Sokol, los usuarios de redes sociales exhortaron a Thalía a denunciar.

“Sasha, lamento todo por lo que pasaste. Esta es una gran oportunidad para que Thalía también se anime a hablar de cómo su mami la ofreció en esa misma época a Alfredo Diaz Ordaz, a cambio de que le produjera su primer disco como solista. ¡Se valiente Thalí! #NiUnaMas”, escribió una tuitera.

Ante el resurgimiento de estos comentarios, Laura Zapata, hermana de la cantante de Amor a la mexicana rompió el silencio y salió en defensa de su familiar.

A través de una entrevista con Despierta América, la actriz mencionó que las situaciones entre ambas famosas no eran iguales, ya que Thalía era mucho mayor cuando se involucró sentimentalmente con Ordaz.

Laura Zapata ya era famosa cuando Thalía comenzó su carrera (Foto: Especial)

“Thalía no era una niña, creo que Thalía tenía 17 o 18 años, Thalía estaba enamorada de Alfredo, o sea, fue cuando se fue a Los Ángeles y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo”, remarcó la artista.

De igual manera resaltó que en el caso de la cantante de Qué será de ti, su mamá estuvo enterada de la situación.

“No era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron y qué puedes hacer ¿no?, el mentor con… pero no fue el trueque que aquí Sasha acusó”, ahondó.

Zapata se mostró comprensiva con Sasha (Foto: @sashasokolova/@laurazapataoficial/Instagram)

Respecto a la denuncia que hizo Sasha, Laura Zapata se mostró comprensiva con la artista y puntualizó que para muchas mujeres que atravesaban este tipo de situaciones no era fácil alzar la voz inmediatamente.

“Desafortunadamente las víctimas en este caso sienten que son las culpables (...) yo creo que a esa edad lo que tienes es miedo” y posteriormente ahondó: “Es muy fuerte, pobre Luis, yo lo quiero muchísimo, pero yo no sabía que habría presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando de mi hermana”.

