Mimí de Flans se solidarizó con Sasha Sokol por denuncia contra Luis de Llano: “Se necesita una voz como la de ella”

Mimí de flans apoyó a Sasha Sokol (Fotos: Instagram)

Después de que Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por abusar y entablar una relación con ella cuando tenía 14 años y el 39, las muestras de apoyo a la extimbiriche no han parado. Y en esta ocasión, Mimí de Flans también externó su opinión al respecto.

Y es que en una entrevista con Sale el sol, Mimí contó que fue víctima de acoso por parte del presentador César Antonio Santis. Esto sucedió después de que se viralizara en redes sociales un video en donde se ve a la intérprete de 20 millas junto a Ivonne e Ilse en un programa de televisión durante su visita a Chile en 1986.

En el clip compartido vía TikTok se puede observar el momento en que el conductor del programa fue machista y acosador con las cantantes mexicanas. En primera instancia se observa a Santis presentando erróneamente a las integrantes de Flans y después se acerca a Mimí para tocarla en la espalda a la altura de la cintura.

En el video se ve cómo Santis parece no entender que ya había incomodado a las cantantes, pues tomó a Mimí mencionando que él era su padrino. Así contestó la cantante: “Mucho gusto. No me ande usted manoseando, oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, expresó mientras le quitaba la mano al conductor y le daba pequeños golpes.

Las cantantes Ilse, Ivonne y Mimí se vuelven bítales por reacción ante presunto acoso

Así, casi cuatro décadas después de aquel incidente, es Mimí quien recordó la ocasión y aprovechó para contestarle a quienes la criticaron en redes por “hablar hasta ahora”.“Aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró”, dijo Mimí en el programa Sale el sol.

Fue tras esto que en su más reciente entrevista con Ventaneando, Mimí envió un contundente mensaje a Sasha Sokol como muestra de su solidaridad.

“Sasha es mi compañera, es mi amiga y yo desde aquí la abrazo con toda el alma; se necesita mucho valor para levantar la voz y para decir ‘ya no’”, inició.

La integrante de Flans confirmó que fue contagiada por el Covid-19 (Foto: Twitter @MimiContigo)

De esta misma forma, la cantante de éxitos como No controles, Las mil y una noche o Bazar ahondó en que realizar una denuncia de la forma en que la hizo Sokol es algo admirable.

“Se necesita valor para decirle a la gente ‘no tengan miedo’ y se necesita una voz como la de ella para poder decirnos a todos que eso no está bien”, sentenció.

Asimismo, Mimí añadió que las actitudes tomadas por Luis de Llano no deberían de ser normalizadas por nadie.

“No está bien, no estuvo bien y nunca va a estar bien ese tipo de acciones”, dijo.

Qué dijo Sasha Sokol sobre Luis de Llano

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol realizó desgarradoras declaraciones respecto a su historia con Luis de Llano, quien unos días antes ya había empezado a tocar el tema en un programa de entrevistas.

Sasha eligió el 8 de marzo para revelar su versión de los hechos y equiparó su situación personal con los abusos que han sufrido las mujeres a lo largo de los años:

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”, expresó.

