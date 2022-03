El ríspido comentario de Laura Zapata sobre la industria del espectáculo tras la denuncia de Sasha Sokol

Laura Zapata tiene casi 50 años de trayectoria en la Televisión (Foto: @sashasokolova/@laurazapataoficial/Instagram)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente el presunto abuso que habría sufrido por parte de Luis de Llano Macedo. La noticia impresionó a muchos artistas, quienes no dudaron externar su apoyo a la ex Timbiriche. Tal fue el caso de Laura Zapata, quien además recordó cómo había personas en posiciones de poder que manejaban así la industria del entretenimiento.

La reconocida antagonista de telenovelas asistió como invitada especial al programa Ventaneando para hablar sobre su participación como juez en Music Battles y su postulación junto a otros compañeros para dirigir la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Durante la entrevista, la exconcursante de MasterChef Celebrity compartió su opinión respecto a la denuncia pública de Sasha Sokol a Luis de Llano, productor de televisión que comenzó su trabajo en los años 60, pero sus producciones tuvieron mayor impacto entre las décadas 80 y 90.

Actualmente, Luis de Llano tiene 76 años y Sasha Sokol 51 (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Para comenzar, la actriz reconoció que la situación es bastante delicada: “Me parece algo muy fuerte que una chica de 14 años sea conquistada por un hombre 30 años mayor que ella”, declaró en el programa de TV Azteca.

La situación provocó que la actriz de 65 años recordara cómo era trabajar en la industria de la televisión antes de los años 2000, cuando existió el apogeo de las telenovelas mexicanas, algunas de ellas protagonizadas por su hermana Thalía. Bajo ese contexto, comentó que las agresiones de este tipo estaban normalizadas.

“Antes de que existiera esta denuncia pública que tu puedes denunciar a tu agresor “romántico”, entonces, en esa época, no era agresión, no era un agresor, se veía como ‘Hay, que lindo, el que me lleva, el que me maneja, el que me sube, el que me baja me está conquistando, pues ni modo, voy a tener que dar el boletito’”, contó.

Laura Zapata fue la villana en María Mercedes, telenovela protagonizada por su hermana Thalía (Televisa)

Con ello, Laura Zapata reconoció que era consiente de agresiones bajo posiciones de poder a actores, actrices, o demás personas, que tenían la intención de desarrollar su carrera artística dentro de la industria del entretenimiento en esos años: “Hay carreras de talento y hay carreras de colchón”, concluyó.

Pedro Sola concordó con la opinión que externó la actriz durante su visita. Pati Chapoy agregó que es una práctica que sigue vigente, mientras que Daniel Bisogno recordó que durante los últimos años se han destapado otros casos similares.

Previo a las declaraciones que dio en Ventaneando, Laura Zapata también mostró su apoyo a Sasha Sokol luego de que abriera su corazón en redes sociales para compartir una denuncia sobre la experiencia que habría vivido junto a Luis de Llano. Al respecto, la actriz calificó de criminal la situación y reconoció la valentía que tuvo para desenmascarar a su presunto agresor.

Así dio la noticia (Foto: Instagram/@sashasokolova)

“Que fuerte leer lo que pasaste. Criminal por cualquier lado que se lea. Ya sacaste esa basura de ti, ahora a seguir caminando y a ser feliz. Te abrazo y aplaudo tu valentía a favor de mujeres jóvenes qué tal vez están viviendo lo mismo”, tuiteó.

