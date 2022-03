Fan de Marvel rompió un Récord Guinness por ver más veces “Spider-Man: No Way Home”

Joven mexicano rompió un récord Guinness por ver más veces Spider-Man: No Way Home Video: Twitter/@agalanis17

Un éxito de taquilla, Spider-Man: No Way Home ha acumulado poco más de 1.870 millones de dólares a nivel mundial. Gracias a esta cifra, la cinta producida por Marvel Studios en colaboración con Sony Pictures se ubica en el sexto puesto entre las películas más taquilleras de la historia, lugar que pudo mejorarse de no haberse prohibido su estreno en China.

Debido al revuelo ocasionado, diversos seguidores del arácnido de Marvel, aprovecharon el punto máximo de la cinta dirigida por Jon Watts para visualizarla por más de una ocasión, tal fue el caso del joven México-americano, Ramiro Agustín Alanis, que asistió a 292 funciones, no solo por amor al cine, sino también para batir el récord mundial de ver la misma película en el cine.

Fue a través de redes sociales donde el joven aficionado de los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León (UANL), compartió un pequeño videoclip con una duración de poco más de 40 segundos, donde hace una recopilación de las fechas en la que se dio cita para ver la película protagonizada por Tom Holland y la cual reúne a las generaciones previas de Spider-Man con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La razón por la que decidió ver tantas veces la última película de Spider-Man, la cual cierra la primera trilogía protagonizada por Holland, fue debido a que a finales del 2021, el joven francés, Arnaud Klein, superó su récord con 204 sesiones con la cinta Kaamelott - Premier volet y la cual fue aprobada oficialmente por Guinness World Records.

La primera ocasión en que el joven Ramiro Alanis rompió un Guinness World Records fue a mediados del 2019 al ver Avengers End Game, así lo compartió a través de redes sociales. El joven mostró el reconocimiento otorgado y algunas fotografías con parte del elenco como por ejemplo con Josh Brolin (Thanos), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye), Zoe Saldana (Gamora), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America) y Don Cheadle (James Rhodes/War Machine).

En ese año, Alanis superó la marca que tenía el youtuber NemRaps, quien vio más veces en el cine Avengers: Infinity War en el 2018. En esta ocasión y por cuestiones de tiempo, el joven tendrá que esperar un poco más para que su nueva marca de 292 sesiones sea aceptada, ya que se necesita que la película no se muestre más en los cines para que sea reconocido oficialmente.

A pesar de tener poco más de tres meses de estreno, la cinta sigue siendo un éxito en taquilla y recientemente lanzó su versión digital a través de algunas plataformas streaming. Fue a finales de febrero que Marvel y Sony lanzaron la promoción oficial de la versión digital con una forma inusual y la cual emocionó a los seguidores del arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Y es que en la imagen difundida por todas las plataformas oficiales del arácnido se pudo ver a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrear una imagen que se ha vuelto un meme predilecto para todos los internautas.

La imagen fungió como intermediario a la hora de anunciar que lanzarían la versión digital de la cinta que reúne tres generaciones de arácnidos: “Por supuesto, tenemos el meme. #SpiderManNoWayHome regresa a casa en digital el 22 de marzo y en 4K UHD y blu-ray el 12 de abril”, se puede leer en la cuenta de Twitter de Spider-Man.

Cabe señalar que dicha versión digital, que se tenía prevista a finales de febrero, quedó descartada unos días antes del lanzamiento porque se filtró la versión 4K en redes sociales y su estreno al final fue el pasado 15 de marzo.

