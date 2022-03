Matías Aranda desmintió separación con Yuridia: “Todos tenemos crisis”

Yuridia se mostró molesta con las especulaciones que hicieron de esposo y de una supuesta adicción (Foto: Instagram/@yuritaflowers

El matrimonio entre Matías Aranda y Yuridia se ha visto envuelto en polémica debido a los constantes rumores en donde se predice su separación. Ante esto, el cantante salió a dar su postura al respecto.

Fue en un encuentro con los medios, donde el basquetbolista desmintió las habladurías y aseguró que dentro de sus planes no está el separarse de la cantante de Ya te olvidé.

“(Vamos) bien, muy bien, ya van a ser tres años de casados, mucho tiempo juntos y, pues bien, muy bien”, explicó.

No obstante, Aranda señaló que a pesar de encontrarse en un buen momento de la relación, el ser figuras públicas era algo complicado, pues muchas personas opinaban constantemente de sus vidas.

“Uno nunca se acostumbra a eso, o sea, creo que son cosas que hay que aceptarlas y adaptarse a eso, muchas veces trato de no meterme ni hablar de esas cosas, y cuando las veo lo resuelvo con ella y vemos la forma en que lo que menos que podamos comunicar a la gente para que no se malinterprete las cosas”, comentó.

Lo que comenzó con los rumores fue una revista famosa (Foto: Instagram/@elmatiaranda)

De igual manera, Arandas mencionó que si bien los rumores de su separación han sido falsos, algo que sí ha acontecido es que ha tenido conflictos con Yuridia, pero agregó que esto no es un caso extraordinario y que a muchas personas les puede ocurrir.

Todos hemos tenido crisis, creo que sobre todo hablarlo, es normal en todas las parejas, llevamos mucho tiempo juntos, creo que como 12, tres de casados y muchas veces involucrar el trabajo, mucho tiempo juntos, pero bien, hay amor, sobre todo, y creo que estamos en una etapa buena

Respecto a los próximos proyectos de Yuridia, Aranda sorprendió con un adelanto y mencionó que la intérprete se está preparando para sorprender a sus fans con música nueva.

La cantante de 35 años habló anteriormente sobre una revista que intentó difamarla (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“Ya lo está preparando, no queda nada para salir, ya que la gente lo pueda conocer, es una nueva faceta, está muy bueno, interesante, creo que la gente se va a sentir muy a gusto con ese disco. Hay tres duetos con (Banda) MS, Edén Muñiz, ex Calibre 50 y otro que es sorpresa”, confirmó.

Y es que esta no es la primera vez que la pareja sale a defender su relación, pues en octubre de 2021, Yuridia rompió el silencio y habló sobre el tema desde su cuenta de Instagram.

Los rumores iniciales sucedieron después de que TVNotas diera a conocer la supuesta ruptura y que Yuridia tenía problemas con su forma de consumir bebidas alcohólicas.

La cantante también ha desmentido los rumores sobre su matrimonio (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“Matías le dijo que no aguantaba más su ritmo de vida”, expresó un presunto amigo cercano a Yuridia quien hizo diferentes declaraciones de acuerdo con la revista.

Al respecto, la intérprete de Amigos no por favor decidió aclarar todo en sus historias temporales donde compartió algunas fotografías y videos junto a su esposo en los que se burló de las declaraciones sobre la supuesta separación: “Chavos aquí estoy con el abandonador, me la estoy pasando bien. Nunca tomé en la vida y no soy ese tipo de personas y si lo fuera les vale”.

Además añadió: “Como ya se atrevieron a hacer una nota difamatoria, mi pregunta es ¿Quieren una demanda? Porque la verdad estaría padre”.

