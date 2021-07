La Academia: Yuridia fotografiada como nunca antes por su esposo

La cantante de 35 años viajó junto a su esposo (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Yuridia no se caracteriza por mostrar cada detalle de su vida privada, pues usa sus redes sociales primordialmente para hablar sobre su carrera musical y conversar con sus fans. Aunque sí publica fotografías de ella misma, no había subido una en traje de baño.

Este viernes su esposo, Matías Aranda, publicó en sus historias de Instagram una fotografía donde Yuridia traía puesto un traje de baño y flotaba en una alberca, aunque la imagen duró pocas horas publicada en su cuenta, algunas cuentas de redes sociales y portales como Las Estrellas lograron recuperarla.

Los fans de Yuridia no dudaron en llenar de halagos las publicaciones donde se replicó su imagen pues se sorprendieron al verla en traje de baño. De acuerdo con las historias de la ex académica, viajó con su pareja a Tepoztlán, un pueblo mágico ubicado en Puebla.

Esta fue la foto que halagaron sus fans (Foto: Instagram de Matías Aranda)

En varias de sus historias temporales compartió cómo se divierte a lado de su esposo tanto en el hotel donde se hospedan como en las áreas naturales que han podido visitar, en una de sus grabaciones señaló que tenía mucho frío y mostró la neblina que se forma entre las montañas.

Además Yuridia compartió con sus más de 600,000 seguidores fotografías de las artesanías que ha visto y la cúpula de la iglesia de ese lugar. La pareja realizó este viaje en compañía de su perro.

Hace una semana la cantante Yuridia Gaxiola Flores, una de las más famosas ex integrantes de La Academia, decidió abrirse con sus seguidores durante una transmisión en vivo, ella organizó una dinámica donde sus fans pudieron hacerle preguntas y en la conversación se sinceró sobre lo ocurrido en la cuarta generación de este reality.

Yuridia y su esposo realizaron el viaje en compañía de su perro (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Yuridia reveló que su participación en el programa implicó la destrucción de su alma y de su inocencia, aunque la transmisión de Instagram ya no está disponible en su perfil, la ex académica mencionó esto con cierto sarcasmo y dijo que se trataba aparentemente de una broma.

Este comentario lo realizó luego de que un usuario preguntara si todo al interior de La Academia era una farsa y en realidad estaba acordado quién ganaría desde el inicio: “Te equivocas amigo, sí hubo algo bastante real y eso fue la destrucción de mi alma y de mi inocencia. Ah no, mentira, mentira, bromis”, mencionó la ganadora del segundo lugar en su generación.

La persona que preguntó sobre los supuestos “arreglos” al interior de la producción asumió que La Academia era un montaje porque Yuridia dijo que aparentemente no quería ganar y tener que “fingir que le importaba” el concurso.

Yuridia participó en este reality de Azteca (Foto: Azteca Uno / La Academia)

En 2005, el primer lugar de La Academia se lo llevó Erasmo Catarino, por lo que otro de sus seguidores cuestionó a Yuridia sobre qué implicaciones había tenido el que su compañero le arrebatara la victoria:

“¿Te digo algo? A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada. No quería ganar porque sino tenía que hacer panchos, imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No” fue la respuesta que brindó la cantante de temas como No la beses y Si quieres verme llorar.

Una de las preguntas finales tuvo relación a las duras y mordaces críticas que lanzaba Lola Cortés, jueza de ese programa. Respecto a ello, alguien en su transmisión aseguró que tampoco eran comentarios reales o que tal vez era una actuación de su parte, a lo que Yuridia contestó:

Yuridia dijo que quedó afectada por los comentarios de Lolita Cortés (Foto: Azteca Uno / La Academia)

“¿Eran falsas? Ah bueno, mañana que hable con mi terapeuta le voy a decir”; dando a entender que las palabras de la actriz de teatro tuvieron un peso muy importante en su vida y que Yuridia constantemente menciona esos hechos para tratarlos psicológicamente.

Si bien Lolita Cortés se caracteriza por lanzar comentarios altamente exigentes en cada programa al que es invitada, es una realidad que las discusiones más recordadas en La Academia de 2005 fueron en contra de Jolette, pues incluso pidió a los televidentes que dejaran de votar por ella.

Jolette fue una integrante de la casa con quien Yuridia también tuvo sus propios problemas.

