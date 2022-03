Alexis Núñez defendió veracidad de los casos de “Secretos al desnudo”, programa de Carmen Muñoz en Televisa

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 16 años de ausencia (Foto: Televisa)

Tras su intempestiva salida de TV Azteca a finales de 2021, justo cuando gozaba de la preferencia del público en el programa Al extremo, Carmen Muñoz causó especulaciones sobre su retiro de la empresa.

Al principio se dijo que pasaría un tiempo con su familia en Lagos de Moreno, Jalisco, y aunque en parte fue cierto, al poco tiempo la conductora confirmó su ingreso a Televisa, empresa donde ya había laborado hace 16 años y donde ahora presentó detalles de su propio programa.

Se trata del talk show Secretos al desnudo, que será transmitido por la señal de televisión privada Unicable a partir del lunes 2 de marzo, con un horario vespertino de lunes a viernes. Este nuevo programa es una apuesta por mostrar casos llenos de polémica presentados por la experimentada conductora, que ya ha llevado la batuta de proyectos com interacción de panelistas como Enamorándonos y Diálogos en confianza.

Con 32 años en la conducción televisiva, Muñoz regresó a la pantalla casera con "Secretos al desnudo", donde aborda temas sociales (Foto. Televisa)

En conferencia de prensa, Carmen expresó que este nuevo programa es un reto que está gustosa a afrontar y confía en que será del agrado del público.

“Tengo muchos años en esto, estuve muchos años en Canal Once con temas de pareja, también en TV Azteca y otras grandes producciones. Tengo 32 años trabajando en esto, desde los 15, el medio me ha permitido explorar diversos formatos de los cuales he aprendido muchísimo, pero siempre estoy con la inquietud de seguir explorando y de seguir inventando otras cosas”, dijo la tapatía de 47 años.

Muñoz contó que aunque ha estado en formatos similares, con interacción entre un grupo de panelistas, el programa de Unicable será especial por el aporte de especialistas en los temas sociales y familiares, y con la participación de las personas que acuden como público al foro, pues podrán contar su experiencia referente al tópico que se aborde:

“El talk show es algo nuevo para mí aunque de alguna manera la experiencia que he tenido me ha dado herramientas para saber llevarlo, pero siempre hay que escuchar a los que tienen experiencia en esto, como es Alexis Núñez, que ha sido un gran compañero aparte de ser un productor que todos conocen, se dio de una manera inesperada porque yo estaba muy tranquila con mi familia descansando y justo en este proceso, empezaron a llegar a mí estas iluminaciones divinas”, relató la esposa del actor Juan Ángel Esparza.

La presentadora anunció su nuevo programa en sus redes sociales (Foto: Twitter/@Alexis_N_Oliva)

En la presentación a medios del show estuvo presente también el productor de la emisión, Alexis Núñez. Y a pegunta expresa de Infobae México, el realizador cubano descartó que Secretos al desnudo vaya a presentar casos falsos o actuados, como ya se ha documentado respecto a producciones del tipo, sobre todo en el pasado.

“Tenemos toda la certeza que nos dan los panelistas y las propias investigaciones que hacemos. Pero vivimos en un mundo donde hasta la identidad de nosotros se la roban y la ponen en internet, entonces nosotros podemos creerle a la gente hasta donde la gente nos dice y lo más importante es que cuando llegan aquí y desmenuzamos el caso, y desmenuzamos el tema que tenemos, nos encontramos llenos de emociones y nos metemos dentro del problema

El también creador de otros programas como VidaTV, La oreja, Con todo y Se vale destacó que aunque se podría correr el riesgo de que los panelistas exageren sus vivencias o las falseen, lo que le importa como productor es mostrar casos “que preocupan a todo el mundo”.

El productor aseguró que el talk show sigue el tono "de la realidad" y descartó hacer uso de temas falsos (Foto: Archivo)

“Eso no demuestra que estamos realmente atendiendo un problema que conocimos, que nos enteramos, que estudiamos, que aprendimos que era un problema que preocupaba a todo el mundo y que llegó al programa. Entonces nosotros la única preocupación que tenemos es que cuando lleguen aquí sean reales, sean casos que de verdad nos motiven, nos emocionen y nos hagan entender por qué suceden las cosas y cómo solucionarlas. No tenemos la más mínima sospecha de nada, lo único que hacemos es disfrutar esas emociones para encontrar el camino y ayudar a la gente”, dijo el productor.

SEGUIR LEYENDO: