Cuando Carmen Muñoz fue la mamá de Anahí en Rebelde

Carmen Muñoz fue la madre de Mía Colucci en Rebelde. La conductora de televisión sorprendió al recordar que perteneció a la famosa telenovela Video: Instagram@carmenmoriginal/Televisa

A varias semanas de que Carmen Muñoz dio a conocer que se cambiaba de TV Azteca a Televisa, el público ha comenzado a ver apariciones de la conductora en la televisora de San Ángel. Y es que la noticia de su cambio sorprendió al público, pues por varios años Carmen se consolidó como una de las presentadoras más emblemáticas del Ajusco.

Su sorpresiva salida del programa vespertino Al extremo dio pie a distintas especulaciones, pues mientras Pati Chapoy aseguró que Carmen había solicitado unos días para trasladarse a Jalisco a cuidar a sus papás, quienes se encontraban delicados de salud, otros aseguraron que la conductora se dedicaría a escribir libros, en su reciente faceta de escritora motivacional.

Tras unos días, fue la propia Carmen Muñoz quien reveló que se incorporaba a las filas de Televisa, empresa en la que ya había laborado años atrás. Entre apariciones como invitada en los programas Cuéntamelo ya, Me caigo de risa y Hoy, la comunicadora dejó claro que se encuentra feliz por su retorno a la empresa.

Ni los fans de la telenovela notaron que Carmen fue parte de la telenovela (Fotos: Instagram/carmenmoriginal // Televisa/Blim)

Aunque Muñoz se ha desempeñado como conductora desde que tenía 15 años, pocos saben que también ha pasado por los foros de televisión en su faceta como actriz. Tal es el caso de la breve participación especial que tuvo en la telenovela Rebelde, donde interpretó el papel de “Marina Cáceres”, mamá del personaje de Anahí, “Mía Colucci”, en el popular melodrama juvenil.

Fue en su cuenta de Instagram donde la también ex presentadora de Diálogos en confianza dejó al descubierto esta faceta de su vida al recordar la escena en la que con su fotografía causa el llanto de Anahí en la telenovela producida por Pedro Damián.

“#Tbt Recordando cuando fui mamá de Mía Colucci @anahi en #Rebelde”, escribió en su cuenta y dejó impresionados a los seguidores del melodrama de 2005, pues aseguraron que pese a ser fans de la historia de donde surgió el grupo RBD, jamás se dieron cuenta de que ella aparecía en la fotografía.

Carmen se ha dicho feliz de regresar a la empresa donde trabajó hace 16 años (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

“Te pareces mucho a Anahí”, “Nunca me había dado cuenta de que eres tú quien salió en la primera temporada de Rebelde”, “De eso no me acordaba y eso que he visto la telenovela tres veces”, “Qué afortunada fue Mía de tener una mamá tan bella”, “Esa no me la sabía”, “Quién diría que Carmen formó parte del universo Rebelde”, “No me había dado cuenta de que eras tú la de la foto”, “Tan bella desde siempre”, son algunos de los comentarios que la conductora recibió.

Tras conocerse la reincorporación de Carmen a Televisa, se comenzó a especular sobre el posible sueldo que recibiría en la nueva empresa, situación que terminó alarmándola por la exorbitante cantidad de dinero que se manejaba en algunas cuentas de redes sociales.

Fue a inicios de esta semana cuando trascendió que la presentadora o recibiría, por lo menos, 800 mil pesos al año, según informó el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube, esto con base en una supuesta plática que tuvo una persona de la televisora de San Ángel. También señaló que la oriunda de Lagos de Moreno, Jalisco, tendría un sueldo similar al que percibirían Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Enamorándonos y Al extremo son algunos de los programas que Carmen presentó en TV Azteca (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Al respecto, Carmen Muñoz externó su molestia ante las cámaras del programa Hoy y desmintió que la cifra de dinero antes mencionada corresponda al verdadero sueldo que percibe. Además, explicó lo peligroso que puede llegar a ser, tanto para ella como para su esposo y su hija, que se divulgue cuánto dinero gana por su trabajo.

“Yo creo que fue una imprudencia [...] no se vale exponernos de esa manera, a parte de que es una mentira”, declaró. “Piensen un poquito en nuestras familias, en nosotros y en esa exposición que están haciendo porque la seguridad de todos es lo principal, de mi familia y de mí”, agregó.

