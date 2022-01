Qué dijo Carmen Muñoz sobre su sueldo en su regreso a Televisa

La conductora mencionó que la información podría poner en riesgo a su familia

En las últimas semanas, Carmen Muñoz ha estado envuelta en la polémica tras su repentina salida de TV Azteca y su reincorporación a Televisa después de 16 años. Debido al cambio que hizo en su vida profesional, se comenzó a especular sobre el posible sueldo que recibiría en la nueva empresa, situación que terminó alarmándola por la exorbitante cantidad de dinero que se manejaba.

Fue a inicios de esta semana cuando trascendió que la expresentadora de Al Extremo recibiría, por lo menos, 800 mil pesos al año, según informó el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube, esto con base en una supuesta plática que tuvo una persona de la televisora de San Ángel. También señaló que la oriunda de Lagos de Moreno, Jalisco, tendría un sueldo similar al que percibirían Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Al respecto, Carmen Muñoz externó su molestia ante las cámaras del programa Hoy y desmintió que la cifra de dinero antes mencionada corresponda al verdadero sueldo que percibe. Además, explicó lo peligroso que puede llegar a ser, tanto para ella como para su esposo y su hija, que se divulgue cuánto dinero gana por su trabajo.

FOTO: Instagram/@carmenmoriginal

“Yo creo que fue una imprudencia [...] no se vale exponernos de esa manera, a parte de que es una mentira”, declaró. “Piensen un poquito en nuestras familias, en nosotros y en esa exposición que están haciendo porque la seguridad de todos es lo principal, de mi familia y de mí”, agregó.

De esta manera, Carmen Muñoz mostró su inconformidad por los rumores que se desataron sobre su situación laboral e hizo hincapié en lo delicado que resulta especular o destapar el sueldo de las personas. Los conductores de Hoy respaldaron las declaraciones de la tapatía, principalmente Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Rincón.

“Es el riesgo en el que ponen a la gente, por que al final se imaginan más de lo que en realidad es”, comenzó la esposa de Erik Rubín. “Si supieran”, interrumpió quien figuró como la presentadora de Pequeños Gigantes.

exconductora de TV Azteca, Carmen Muñoz, regresó a la televisora para anunicas su nuevo proyecto Captura: Insta @programahoy

“Nuestro trabajo es igual que el de un contador, un licenciado, pero la diferencia es que es público. No por que sea público quiere decir que ganemos esas cantidades, o sea, son irreales”, agregó la exconductora de Venga la Alegría recordando cuando ella también estuvo en el ojo del huracán por el presunto sueldo que habrían ofrecido en el matutino.

En un comentario sarcástico, Galilea Montijo explicó que si el supuesto sueldo que recibe fuera real, estaría dispuesta a trabajar por cinco años y después se retiraría. Mientras tanto, Andrea Escalona señaló que considera su trabajo “Godín”, pues cumple con un horario fijo tal y como suele pasar en las oficinas, lo que desató las risas de sus compañeros.

Fue a finales del 2021 cuando Carmen Muñoz se ausentó de la televisión sin mayor explicación. Tras semanas de incertidumbre, la presentadora confirmó su regreso a Televisa y explicó cuáles fueron las razones por las que decidió volver, esto a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

(Foto: IG @carmenmoriginal)

Por otro lado, la tapatía asistió como invitada especial a ¡Cuéntamelo Ya!, donde vivió un incómodo momento con Cynthia Urías. Todo pasó después de que la conductora del programa lanzara un polémico comentario en contra de Carmen Muñoz, aunque después confesó que era broma.

“Pues bueno, lo prometido es deuda, la señora nos va a confesar la verdad, aquí está. Pues se ve bien ahí sentada, no es por nada pero se ve bien ahí. Ash, otra más”, dijo Urías. “No es cierto, a mí me encanta aquí que esté Carmen. No es una más y aquí la Jessica también y estamos cocinando”, recalcó en sus historias de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: