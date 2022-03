Edgar Oceransky desmintió acoso a menores y aseguró que los audios filtrados son parte de un “sketch”

Edgar Oceransky afirmó que las acusaciones en su contra son falsas y se pronunció al respecto sobre el polémico video y audio, que fuera grabado en uno de sus shows hace 13 años (Foto: Instagram)

Durante el marco del 8M, en la segunda semana de marzo se hicieron virales algunos señalamientos en contra el cantautor Edgar Oceransky luego de que una usuaria publicara varios audios en los que presuntamente el artista confirma que siente atracción hacia las menores de edad.

Tras esta situación, en el transcurso de la tarde del 14 de marzo el trovador mexicano afirmó que las acusaciones en su contra son falsas y se pronunció al respecto sobre los polémicos audios que fueran grabados en uno de sus shows hace 13 años, esto por medio de un comunicado en sus redes sociales.

Dentro de la proclama, el cantante nacido en la Ciudad de México aseguró en los primeros dos párrafos que se trata de un “sketch”, por lo que pidió a los que lo señalaron, no descontextualicen el tema para desprestigiarlo.

“(El sketch) que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal”, subrayó en el comunicado.

Edgar Oceransky respondió a los señalamientos en su contra por medio de un comunicado Foto: Twitter/@EdgarOceransky

Más adelante, calificó como “injustificado” que la situación haya provocado que la gran parte de los conciertos de su gira Estoy Aquí 20 años se hayan cancelado por las acusaciones, al señalar que la decisión afecta la situación económica de diversas familias que colaboran con él.

Cabe recordar que tras la polémica, algunas de sus fechas, como la de Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el pasado viernes 11 de marzo, en el Teatro Diana de Guadalajara y en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, se vieron canceladas por la polémica en la que se vio envuelto el intérprete de 46 años.

En su proclama Oceransky aseguró que recurrirá a instancias legales para dar pruebas que avalen su legitimidad: “Aclaro estos puntos con el firme propósito de desactivar esta calumnia, la cual no solo ha afectado a mi persona, sino a mi familia, a mis colaboradores y amigos, pero sobre todo a mi público que durante más de dos décadas ha estado conmigo”.

Edgar Oceransky respondió a los señalamientos en su contra por medio de un comunicado (Foto: Instagram)

En los comentarios, diversas usuarias se molestaron con la postura del trovador mexicano y arremetieron en contra de él luego de calificar como “ficción” la violencia que normaliza en su supuesto sketch como por revictimizar a la usuaria que decidió señalarlo.

En la caja de respuestas se pueden ver diferentes posturas con relación al tema de Edgar Oceransky: “No creo que sea divertido hacer un ‘sketch’ de algo que hace 13 años ya era un DELITO como la pederastia”, “Edgar no eres cómico para hacer sketch” y “¿Por qué hacer un “sketch” sobre abuso sexual? ¿Se te hizo gracioso?”, son algunos de los comentarios de Twitter.

Los señalamientos de acoso sexual en contra de Edgar Oceransky los difundió la usuaria Anhelé en Twitter, quien por medio de su cuenta compartió unos audios en el que el cantautor supuestamente revela su gusto por las adolescentes menores de edad cuando la joven tenía 16 años.

Señalamientos de acoso sexual a Edgar Oceransky (Foto: Twitter)

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, fueron las supuestas palabras de Oceransky en el audio que compartió la internauta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: