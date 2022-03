El concierto de Edgar Oceransky en Querétaro también fue cancelado por señalamientos de acoso a menores

(Foto: Instagram)

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado de Querétaro informó que el concierto del cantautor sería cancelado hasta “aclarar la situación” de Edgar Oceransky.

“A solicitud de diversas organizaciones se suma a la causa de mujeres, la defensa de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que la Coordinación de Protección Civil junto con otras instancias de gobierno y al igual que otros estados, se toma la decisión de cancelar el concierto de Edgard Oceransky hasta aclarar su situación”, se pudo leer en el texto.

El evento habría tenido lugar este sábado 12 de marzo a las 20:30 horas en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez del estado de Querétaro. Lo señalamientos de acoso sexual los difundió una usuaria de dicha red social, quien por medio de su cuenta compartió unos audios en el que el cantautor supuestamente revela su gusto por las adolescentes menores de edad.

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, fueron las supuestas palabras de Oceransky en el audio que compartió la usuaria de Twitter @anhele.