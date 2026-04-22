Colombia

Confirman quinto caso de sarampión en Colombia: mujer llegó contagiada de EE. UU. y hay alerta en Bogotá

El Ministerio de Salud reforzó las acciones de vigilancia y control sanitario ante la detección de un nuevo caso importado, en el contexto de brotes activos del virus en distintos países de Norteamérica. La recomendación principal es revisar los esquemas de vacunación

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La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava detalla el reporte de un nuevo caso de sarampión, elevando la cifra a cinco casos importados en el país, localizados en Bogotá y Santander. Se mantienen activas las acciones de vigilancia en salud pública. - crédito Instituto Nacional de Salud

Una mujer de 24 años fue confirmada como el quinto caso de sarampión importado en Colombia, tras regresar de un viaje a Estados Unidos, lo que mantiene en alerta a autoridades sanitarias de Bogotá y el país.

La confirmación provino del Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud (INS), que informaron sobre el caso tras una Sala de Análisis de Riesgo. Este nuevo reporte eleva a cinco los casos de sarampión importado en el país durante 2026, de los cuales cuatro corresponden a Bogotá y uno al departamento de Santander. Todos los contagios están vinculados a viajes internacionales, según lo divulgado en un comunicado oficial.

Brote internacional y alerta nacional

El caso más reciente corresponde a una mujer joven que, tras permanecer en Estados Unidos, regresó a la capital y empezó a mostrar síntomas compatibles con el virus. La paciente permanece en aislamiento domiciliario y bajo monitoreo médico, de acuerdo con el seguimiento establecido por el INS. Actualmente se aguarda la segunda muestra de suero para completar el proceso diagnóstico.

Según el Ministerio, la paciente cuenta con antecedente de vacunación, lo que ha llevado a intensificar la vigilancia sobre su entorno familiar y social. El rastreo incluye a los contactos cercanos y a los viajeros con quienes tuvo interacción durante el período de contagio, una medida que busca contener posibles cadenas de transmisión.

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, confirmó que los protocolos de vigilancia y control se mantienen activos. “Se está realizando monitoreo permanente a la paciente y a las personas con las que tuvo contacto”, señaló la funcionaria, enfatizando la importancia de la prevención frente a este virus.

Imagen cercana del torso de un niño o joven, con la piel cubierta de numerosas erupciones cutáneas rojas, redondas y elevadas.
El sarampión sigue siendo una enfermedad viral altamente contagiosa y prevenible con la vacuna. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vigilancia epidemiológica y medidas de control

El caso fue identificado en medio de un contexto internacional complejo, caracterizado por brotes activos de sarampión en países como Estados Unidos, Canadá y México. Esta situación eleva el riesgo de importación de nuevos casos a territorio colombiano, principalmente a través de personas que viajan hacia o desde zonas con circulación del virus.

Las autoridades han reforzado la vigilancia epidemiológica en puntos de entrada al país y mantienen el seguimiento de casos sospechosos. “El país mantiene activas todas las medidas de contención frente al virus”, detalló el Ministerio en su comunicado oficial. Las labores de rastreo y aislamiento buscan evitar la propagación local del virus, que hasta ahora no ha mostrado transmisión comunitaria en Colombia.

Vacunación: principal barrera para el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de transmitirse incluso antes de la aparición de síntomas visibles. De acuerdo con expertos citados por El Tiempo, una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 personas más, lo que convierte a la prevención en una prioridad para la salud pública.

El llamado urgente de las autoridades apunta a la vacunación como la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus. Se recomienda especialmente a quienes viajen al exterior que revisen y completen sus esquemas de inmunización, así como a la población general en contextos de alta movilidad y aglomeraciones.

Primer plano del abdomen de un niño que muestra una erupción cutánea rojiza y elevada con pequeñas protuberancias y el ombligo visible.
La alerta sanitaria se mantiene por el brote de sarampión en varios países de la región. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la vacuna contra el sarampión está incluida en el esquema regular y se aplica en forma de triple viral (SRP), con una dosis inicial a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses.

El Ministerio recordó que, aunque quienes han completado el esquema de vacunación presentan un riesgo bajo, existen grupos vulnerables, como los niños menores de cinco años, personas inmunosuprimidas y adultos que no han recibido todas las dosis recomendadas. Por este motivo, el seguimiento epidemiológico y la cobertura vacunal se consideran pilares en la estrategia de prevención.

Síntomas y recomendaciones ante sospecha

Los síntomas habituales del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y lesiones bucales, seguidos de una erupción cutánea característica. Frente a la presencia de estos signos, especialmente si existe antecedente de viaje o contacto con un caso sospechoso, el Ministerio recomienda consultar de inmediato a un servicio de salud.

Las autoridades también aconsejan mantener el aislamiento domiciliario ante cualquier sospecha, evitar el contacto con poblaciones vulnerables y no acudir a lugares concurridos. Medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en presencia de síntomas respiratorios y la ventilación de espacios cerrados contribuyen a reducir el riesgo de contagio.

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso importado y reiteró el llamado a la vacunación. - crédito Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso importado y reiteró el llamado a la vacunación. - crédito Ministerio de Salud

Colombia se mantiene en alerta

Colombia no registra actualmente transmisión comunitaria de sarampión, pero el aumento de casos importados ha llevado a mantener la alerta epidemiológica en todo el territorio nacional. “Se reitera el llamado a la vacunación para las personas que tengan previsto viajar a países donde el brote continúa activo”, advirtió el Ministerio.

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