María José habló sobre Luis de Llano tras denuncias de Sasha Sokol: “A mí me fue increíble”

Después de que Sasha Sokol denunciara públicamente que fue abusada por Luis de Llano desde que tenía 14 años, las respuestas por parte de los colaboradores del medio no se hicieron esperar y varios días de las primeras declaraciones de la ex Timbiriche, Maria José por fin se posicionó al respecto.

Y es que durante varios años, Luis de Llano trabajó con la cantante de No soy una señora, pues la artista formaba parte de la agrupación Kabah, grupo que el productor musical impulsó a la fama.

Así, fue durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde María José rompió el silencio y aunque la cantante mencionó la importancia de que las mujeres denunciaran a sus agresores, prefirió no meterse mucho en el tema.

María José no quiso meterse mucho al tema (Foto: Instagram/@lajosa)

“Yo prefiero no opinar nada de cosas ajenas, yo sé que lo hizo público y me encanta que todas las mujeres podamos alzar la voz, yo todo mi respeto y admiración para las mujeres y para mi compañera, y pues yo también quiero mucho a Luis de Llano, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie”, comenzó a explicar.

En este sentido, la excoach de La Voz México remarcó que las acusaciones hacia Luis de Llano eran un punto sensible para ella, ya que su experiencia personal con el productor había sido bastante grata a lo largo de los años.

“No voy a hablar de un tema que no me compete, es un tema muy difícil y es mejor que las partes hablen lo suyo, a mí me fue increíble, para mi Luis es un señor que queremos muchísimo y que respetamos mucho y a Sasha le doy absolutamente todo mi apoyo y amor incondicional”, sentenció.

Y es que recientemente, Apio Quijano, otro de los ex integrantes de Kabah también aseguró que Luis de Llano “siempre los apoyó” pese a que no todo fue perfecto.

Luis de Llano habló sobre Sasha en una entrevista con Yordi Rosado (Foto: YouTube/@YordiRosado)

“Luis de Llano con nosotros siempre nos apoyó, fue la personas que puso el ojo en Kabah y él fue quien nos dio vida. No voy a decir que todo fue color de rosas, muchos años nosotros pagábamos una renta para que pudiéramos usar el nombre”, declaró Apio Quijano para el programa De primera mano.

Los señalamientos hacia Luis de Llano no han parado luego del testimonio que Sokol compartió por medio de redes sociales. En donde ella reveló que era una “niña” cuando se relacionó con el productor y desmintió las declaraciones que este dio en una entrevista con Yordi Rosado.

María José confesó si ha tenido contacto con Belinda después de su ruptura

María José habló un poco sobre la ruptura entre Christian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@lajosa)

Respecto a otros temas, María José habló un poco sobre la ruptura entre Christian Nodal y Belinda. La famosa apuntó que por el momento no se ha comunicado con la intérprete de Luz sin gravedad, pues comprende que está atravesando una situación complicada.

“No he hablado con ella, precisamente porque creo que necesita su espacio, la chica está abrumada y aparte tiene proyectos importantísimos que vienen ahorita”, comentó.

Además, externó que esperaba poder colaborar próximamente con la española, pero puntualizó que por el momento es consciente que Belinda tiene grandes proyectos en puerta y eso podría dificultar un poco que coincidieran.

