Alex Perea se defendió ante señalamientos de violencia contra mujeres

Alex Perea respondió a los señalamientos de violencia en su contra Foto: Instagram/@alexpereaof

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intérprete mexicano Alex Perea fue señalado de presuntamente haber violentado a una mujer en el pasado. Ante lo grave de la situación, el actor mexicano decidió responder a las acusaciones por medio de sus redes sociales.

El pasado 8 de marzo, a través de redes sociales, se difundió una acusación en contra de Alex Perea, en donde se afirma que el actor habría violentado mujeres. La primera que denunció al histrión fue la también actriz, Lorena García, quien lo señaló en sus redes sociales de presunta agresión a una de sus mejores amigas, de quien no quiso revelar su nombre.

“Alex Perea es un maltratador de mujeres y un maltratador #NiUnaMás #YoTeCreo” compartió a través de una storie de Instagram junto a una fotografía del actor.

Alex Perea se defiende de los señalamientos en su contra Foto: Instagram/@alexpereaof

Tras los señalamientos, el actor, por medio de la misma red social por la que lo denunciaron públicamente, emitió algunas palabras en defensa suya y recalcó que la difamación por la que fue expuesto está penada ante la ley.

“Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir. No es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes. La difamación es un delito penado por la ley”, dijo en una primera historia.

Más adelante, el joven histrión especificó a sus poco más de 350 mil seguidores que después de lo publicado por él, no haría ningún comentario al respecto: “Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ese no soy yo”, finalizó.

Isabel Burri se pronunció en favor del 8M con mensaje a través de redes sociales de Foto: Instagram @isabelburr

Tras los señalamientos por parte de Lorena García, otras mujeres se sumaron para replicar el mensaje, una de ellas fue la actriz con quien compartió créditos en la telenovela, Si nos dejan, Scarlet Gruber, quien también externó su apoyo con la frase: “Yo te apoyo amiga! Yo te creo #NiUnaMás”; y por Ligia Uriarte, exnovia de Alex Perea: “No me lo contaron… lo viví y ya es suficiente”.

Cabe señalar que no fueron las únicas mujeres que alzaron la voz en el 8M con relación al actor, a las histrionisas se sumó su actual pareja Isabel Burr. Sin embargo, en fechas recientes algunos seguidores de la novela producida por Televisa habían señalado que la pareja había terminado, ya que borraron todas las fotografías que tenían juntos.

Isabel, por medio de su cuenta de Instagram, envió un mensaje alzando la voz y revelando que habría sido víctima de violencia física y verbal.

“Finalmente, todos somos una sola voz, las agresiones físicas y verbales que recibí es un claro ejemplo de que el miedo a hablar y compartir paraliza... Aplaudo todas esas voces que se están escuchando y las personas que están en proceso de hacerlo”, declaró.

Alex Perea se desarrolló como un actor juvenil y su primer gran trabajo fue con Eugenio Derbez Foto: Instagram/@alexpereaof

Alex es un actor mexicano, hermano de la también actriz Danny Perea, que empezó su carrera como modelo de comerciales publicitarios, para luego calar a la actuación como estudiante del Centro Educación Artística de Televisa (CEA Infantil). En 2003 debutó junto a Eugenio Derbez en la película Zurdo.

Más adelante se desarrolló en telenovelas infantiles como De pocas, pocas pulgas y Amy, la niña de la mochila azul; Alex ha sumado una serie de títulos a lo largo de su ejercicio como histrión, hasta posicionarse hoy como uno de los personajes principales en la producción de Televisa, Sin Miedo a la Verdad (2018).

