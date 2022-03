Yuri se defendió ante críticas: “Si los perros ladran es que vamos caminando”

Yuri respondió a sus detractores a través de un video en sus redes sociales Video: Instagram/@oficialyuri

La reconocida intérprete mexicana, Yuri, en las últimas semanas se ha visto relacionada en la polémica y ha sido duramente criticada en redes sociales ya que algunos internautas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, le recordaron algunas declaraciones que ha hecho en el pasado, donde supuestamente comentó que no está de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten niños.

Tras esto y su fallida presentación en el programa de La más draga, en donde recibió duras críticas, ahora salió a defenderse a través de un pequeño videoclip de poco más de 10 segundos donde trató de mandarle un mensaje a todos sus haters.

A raíz de eso salieron a relucir presuntas declaraciones homofóbicas que habría hecho la nacida en Veracruz sobre la adopción de parejas del mismo sexo. Tras esto y los incesantes ataques en redes sociales, Yuri compartió un mensaje con la descripción: “Hermosa semana, Y cómo decía #sanchopanza “…si los perros ladran es que vamos caminando…”.

En el video, Yuri dirige unas palabras dirigidas a todos aquellos que la critican y mencionó que lo hacen por envidia: “No odies a los que tienen envidia de ti, respeta sus celos porque ellos son los que piensan que eres mejor que ellos”, comentó.

Hay que recordar que la comunidad LGBTIQ+ se ha posicionado en contra de Yuri por algunos comentarios, esto a pesar de que muchas de las personas que siguen a la cantante forman parte de dicha comunidad, sin embargo, han dejado de apoyarla tras sus polémicas declaraciones.

Fue a finales del 2021 cuando la intérprete se vio envuelta en más de un escándalo con la comunidad LGBTQ+, revio a su atropellada participación en el reality show La Más Draga. Tras el anunció de la participación de la cantante, los seguidores del reality que se transmite por YouTube lamentaron su rol como jueza.

Su participación estuvo plagada de polémica, ya que no solo se convirtió en una revolución en contra de la producción y los productores del programa, sino por los momentos en los que la cantante supuestamente ha hecho comentarios homofóbicos.

En el año 2016 la cantante halagó y promocionó la película PINK, cuya trama giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar, hecho que hizo enojar a la comunidad LGTB+.

Por otro lado, este no ha sido la única controversia en la que se ha visto involucrada La Perla Negra, a finales del diciembre del año pasado el programa Suelta La Sopa recordó que la polémica que se desató durante una entrevista en YouTube junto al Escorpión Dorado.

“Sobre este tema de la entrevista que diste con el Escorpión Dorado y que te volvieron a tachar de homofóbica que puedes decir” expresó el reportero, a lo que Yuri contestó “Déjalo ahí, déjalo de verdad ahí y no menees las aguas”, mencionó la intérprete de Maldita primavera.

Asimismo, durante el desarrollo “Yuri y Escorpión Dorado al volante”, la cantante mencionó que ha tenido muchos novios y parejas sexuales durante su vida y el youtuber le preguntó que si durante todo “el catálogo de novios” nunca le había salido uno “que fuera del otro lado” o “gay” a lo que respondió que sí, lo cual ocasionó la ira de la comunidad LGTBQ+.

Esa no fue la única declaración que llamó la atención de Yuri junto al Escorpión Dorado, la jarocha comentó durante esa emisión que no es feminista y jamás lo sería, a pesar de que algunas de sus canciones contienen mensajes de empoderamiento entre las mujeres, ella piensa que no es una forma de protestar o mucho menos de “ser una buena mujer”, motivo por el que también está siendo señalada.

