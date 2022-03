El festival “Imperial GNP” quedó cancelado definitivamente luego de ser reprogramado durante dos años

El festival Imperial GNP tuvo que ser reprogramado en dos ocasiones derivado de la pandemia por COVID-19. Ahora los asistentes podrán solicitar su reembolso luego de dos años (Foto: Twitter@imperialgnp)

El festival de música “Imperial GNP” fue cancelado de manera definitiva luego de ser pospuesto un par de veces debido a la pandemia por COVID-19. En un principio estaba programado para el 2020 y contaría con Blink 182, Two Door Cinema Club y Jake Bugg como headliners, .

“Derivado de la pandemia por COVID-19 tuvimos que detener diversos eventos presenciales muy esperados, uno de ellos fue el Imperial GNP 2020, desafortunadamente no fue posible reprogramar la fecha para esta edición”

Así lo dio a conocer el grupo organizador de este evento a través de un comunicado compartido en redes sociales, donde se mencionó que a partir de este miércoles 9 de marzo, aquellos que adquirieron sus boletos podrán solicitar un reembolso con eticket (plataforma encargada de la venta de las entradas).

Y es que en una primera ocasión, el festival tuvo que posponerse derivado de la contingencia sanitaria. En un primer momento, el evento estaba programado para llevarse a cabo el 16 de mayo de 2020, en el Parque Morelos en Tijuana, Baja California. Después, el 14 de abril de dicho año, se tomó la decisión de posponerlo para el 14 de noviembre de 2020.

Usuarios en redes sociales reportaron que la página de eticket el evento aún parecía como "pospuesto", por lo que no podían solicitar el reembolso (Foto: Twitter@imperialgnp)

Sin embargo, cuatro meses después, el 22 de agosto de 2020, los organizadores optaron por recorrerlo hasta el 2021 (sin dar una fecha en específico), con el fin de resguardar la salud de los asistentes, artistas, patrocinadores y staff del evento. Hasta ese momento, el festival Imperial GNP no había sido cancelado, sino sólo pospuesto, por lo que los asistentes no podían solicitar un reembolso, pero sí tenían la posibilidad de que sus boletos adquiridos fueran válidos para la próxima edición.

Dos años después del primer anuncio, este miércoles 9 de marzo de 2022, los organizadores lanzaron un comunicado para informar sobre su cancelación definitiva, por lo que las personas que habían adquirido los boletos ahora sí podrán solicitar que les devuelvan su dinero.

No obstante, usuarios en redes sociales comentaron que en la página de eticket el evento aún se marcaba como “pospuesto o fecha por definir”, por lo que no podían solicitar el reembolso correspondiente. Horas después, el evento ya no estaba disponible en su plataforma.

De acuerdo al sitio web del festival, los boletos rondaban desde los 990 pesos hasta los 2 mil, según la fase y el tipo de acceso: para la sección “general” en la fase 1, los tickets se podían adquirir por 990 pesos, en la fase 2, su costo aumentó 100 pesos.

Una de las bandas más esperadas en el festival era Blink 182, headliner del evento (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la sección VIP, los boletos en la fase 1 costaban mil 190 pesos y para la fase 2 aumentaron mil pesos. También se podían adquirir entradas en las fases 3, 4 y 5, pero nunca llegó a habilitarse su compra debido a su constante reprogramación.

En total, se iban a presentar 21 artistas internacionales, entre los que destacaban: Chet Faker, Blink 182, Two Door Cinema Club, Futures Islands, Jake Bugg y Elliot Moss, quienes darían un espectáculo en tres escenarios distintos.

La compañía de seguros Grupo Nacional Provincial, una de las aseguradoras más grandes y antiguas de México, también se dedica a organizar festivales musicales. Su evento más reciente es la tercera edición del festival Pulso GNP, que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2022 en Querétaro, donde se presentarán Carla Morrison, Band of Horses, Gorillaz, Natanel Cano, Ximena Sariñana, entre otros.

