América Latina

La Central Obrera de Bolivia negocia con el Gobierno de Paz la libertad de detenidos en los bloqueos para continuar el diálogo

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó que un “equipo jurídico” de la entidad y otro del Ejecutivo analizan los casos de los manifestantes arrestados. “El país está esperando resultados”, afirmó

Guardar
Google icon
Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), interviene durante una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para llevar a cabo negociaciones en medio de las protestas que provocaron interrupciones en la cadena de suministro, lo que dio lugar a una grave escasez de alimentos, combustible y medicamentos, en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), interviene durante una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para llevar a cabo negociaciones en medio de las protestas que provocaron interrupciones en la cadena de suministro, lo que dio lugar a una grave escasez de alimentos, combustible y medicamentos, en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

La Central Obrera Boliviana (COB) informó que mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar la liberación de los detenidos durante las protestas impulsadas por sectores que, desde inicios de mayo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La organización sindical estableció esta condición como requisito para continuar el diálogo iniciado la víspera con las autoridades nacionales.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a los medios que un “equipo jurídico” de la entidad y otro del Ejecutivo analizan los casos de los manifestantes arrestados, mientras una comisión independiente aborda el resto de las demandas laborales. “El país está esperando resultados (…) creemos que la intención política (para resolver el conflicto) existe”, señaló Argollo.

PUBLICIDAD

El miércoles, representantes del Gobierno y la COB sostuvieron un encuentro que quedó en suspenso después de que Argollo condicionara el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley, ni dar impunidad a quienes hayan cometido delitos”, y ratificó que cada caso será evaluado de forma individual.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que la pacificación del país, que implica el desbloqueo inmediato de rutas, es una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo. “La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (…) que se normalice la circulación”, afirmó.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la izquierda, estrecha la mano de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país (AP/Juan Karita)
El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la izquierda, estrecha la mano de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país (AP/Juan Karita)

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezan desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras que exigen la salida del jefe de Estado, con respaldo de sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. Los campesinos solicitaron el martes cinco condiciones para dialogar, entre ellas una “amnistía presidencial” para los detenidos, aunque su principal dirigente, Vicente Salazar, cuestionó la credibilidad de la COB por reunirse con el Ejecutivo.

Algunos sectores campesinos amenazaron con una radicalización de los bloqueos e informaron que impedirán el ingreso de productos a las ciudades de La Paz y El Alto. Mientras tanto, seguidores de Morales rechazan cualquier negociación y mantienen la exigencia de renuncia de Paz, quien suma siete meses en el cargo.

El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

La reunión entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en el Banco Central en La Paz (Bolivia) (EFE/ Luis Gandarillas)
La reunión entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en el Banco Central en La Paz (Bolivia) (EFE/ Luis Gandarillas)

La reunión entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se realizó pasada la media tarde del miércoles en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). Por parte del Gobierno asistieron Paz y ocho ministros, mientras que la delegación sindical estuvo encabezada por el líder minero Mario Argollo y dirigentes de sindicatos afiliados.

Durante el encuentro, el mandatario declaró: “Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo”. Paz reconoció las dificultades recientes: “Han sido días muy duros”, pero pidió mirar “hacia adelante” y trabajar para “reconstruir la confianza entre los bolivianos”.

Los campesinos de La Paz enviaron el martes una carta al presidente en la que condicionaron el diálogo con el Gobierno al cumplimiento de cinco puntos, entre los que destacan la exigencia de una “amnistía presidencial y restitución de garantías” para los manifestantes con procesos penales. Además, solicitaron la anulación o modificaciones de decretos y leyes aprobados recientemente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaCentral Obrera BolivianaCOBBoliviaRodrigo PazMario ArgolloFederación de Campesinos de La Pazbloqueos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crisis de combustible obliga a Cuba a imponer fuertes recortes en el transporte público

Desde ahora, los trenes que conectan La Habana con ciudades del este solo circularán cada 16 días y el servicio de autobuses estatales se limitará a entre una y tres salidas semanales

La crisis de combustible obliga a Cuba a imponer fuertes recortes en el transporte público

Noboa declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprobó el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El Decreto 424 establece que el personal castrense de países cooperantes que participe en acciones relacionadas contra el narcoterrorismo quedará protegido jurídicamente, con sujeción a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano

Noboa declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprobó el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Pacífico oriental: tres muertos

La inteligencia estadounidense confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrado en operaciones de dicha índole y el cuerpo castrense destacó que ninguna fuerza militar resultó herida

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Pacífico oriental: tres muertos

Gobierno de Costa Rica anuncia avances clave en infraestructura y turismo para la zona norte

Laura Fernández Delgado encabezó el anuncio en La Fortuna sobre la reactivación de la carretera San Carlos y la reforma que permitirá vuelos internacionales privados en aeródromos locales

Gobierno de Costa Rica anuncia avances clave en infraestructura y turismo para la zona norte

“Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios”, afirma el presidente Mulino

Medios cuestionan supuestos conflictos de interés de dos de sus ministros, además de la labor de la ministra de Gobierno ante reciente fuga masiva

“Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios”, afirma el presidente Mulino
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de junio

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de junio

Reintroducir animales no siempre es una buena idea: pueden seguir muriendo si persisten sus amenazas o afectar a otras especies en peligro

“Fue un partido para olvidar”: Javier Aguirre analiza triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026

Condenaron a un hombre por violencia de género en Neuquén: tiene antecedentes por homicidio y robo

Si te gustó ‘El inocente’, no te pierdas esta nueva serie de Netflix basada en una novela de Harlan Coben: un thriller adictivo lleno de giros inesperados

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

La crisis de combustible obliga a Cuba a imponer fuertes recortes en el transporte público

Los líderes de la UE crearán nuevas herramientas de defensa comercial frente al incremento de las exportaciones chinas

Noboa declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprobó el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Pacífico oriental: tres muertos

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

Las primeras críticas sobre ‘Supergirl’ la sitúan cerca del universo de ‘Mad Max’: “Una película más áspera de lo esperada con villanos repugnantes”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas