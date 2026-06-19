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“Voy a votar por quién defienda el proceso de Paz”: Santos deja pista sobre segunda vuelta

Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta

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Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. EFE/ Carlos Ortega
Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. EFE/ Carlos Ortega

Juan Manuel Santos volvió a dejar señales sobre su posición frente a la segunda vuelta presidencial, aunque evitó decir de manera directa por quién votará el próximo 21 de junio.

Desde Washington, el expresidente aseguró que mantiene su compromiso de no intervenir en asuntos electorales, pero fue enfático en que siempre defenderá su legado del proceso de paz.

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La información publicada por Caracol Radio señala que Santos se encuentra en Estados Unidos por una reunión de la junta directiva de la Fundación Rockefeller. Durante su viaje, fue invitado a un evento del Diálogo Interamericano, considerado el principal centro de pensamiento dedicado a asuntos del Hemisferio Occidental, donde participó como orador principal.

En ese encuentro privado estuvieron presentes varios exembajadores de Estados Unidos en América Latina y Colombia, así como altos funcionarios de los departamentos de Defensa y Estado. Allí, al exmandatario le preguntaron varias veces por quién votará en la segunda vuelta que disputan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. - crédito X @CeDemocratico
Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. - crédito X @CeDemocratico

Santos evita decir su voto, pero habla del proceso de paz

Ante la pregunta, Santos recordó que desde que salió de la Presidencia de la República se comprometió a no intervenir en asuntos electorales y aseguró que ha cumplido esa promesa. Sin embargo, su respuesta dejó una pista política clara alrededor del Acuerdo de Paz con las Farc.

También dije que siempre voy a defender mi legado, que es el del proceso de paz, y lo seguiré defendiendo”, señaló el expresidente. La frase tuvo especial lectura por el papel que tuvo Iván Cepeda como facilitador de los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. REUTERS/Luisa Gonzalez 
Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. REUTERS/Luisa Gonzalez 

El Acuerdo de Paz fue una de las principales banderas del gobierno Santos y también el hecho que lo llevó a recibir el Premio Nobel de Paz en 2016. Por eso, cualquier referencia del exmandatario a la defensa de ese legado adquiere peso político en la recta final de la actual campaña presidencial.

Santos tiene previsto regresar a Colombia este viernes 19 de junio para votar en la segunda vuelta presidencial. Aunque no mencionó de forma explícita a ningún candidato, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal sobre el criterio que tendrá al momento de sufragar.

Trino reforzó lectura sobre un guiño a Cepeda

El corresponsal de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, también publicó un trino sobre lo ocurrido en Washington. Según escribió, Santos fue consultado varias veces sobre su voto y respondió que había hecho una promesa de no intervenir en política, pero dejó una frase que, para varios asistentes, fue reveladora.

Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quién defienda el proceso de Paz”, escribió Merlano al relatar la respuesta atribuida al expresidente durante el encuentro privado en el Diálogo Interamericano.

Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. REUTERS/Jeenah Moon
Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta. REUTERS/Jeenah Moon

El periodista agregó que, para varias personas que estaban en el lugar, esa frase fue un guiño clarísimo a Iván Cepeda, candidato presidencial en la segunda vuelta. La interpretación se relaciona con la trayectoria del candidato en los diálogos de La Habana y con la defensa que ha hecho del proceso de paz.

La declaración se produce en un momento decisivo de la contienda. La segunda vuelta presidencial enfrentará a De la Espriella y Cepeda el próximo domingo 21 de junio, y el voto de figuras como Santos puede tener un valor simbólico, incluso cuando el expresidente evita hacer una adhesión abierta.

Con sus palabras, Santos intentó mantener su promesa de no intervenir directamente en la campaña, pero dejó claro que su prioridad seguirá siendo defender el acuerdo que considera su principal legado político. Esa frase terminó convertida en la pista más fuerte sobre su voto

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