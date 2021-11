Por qué Laura G se ausentó en Venga La Alegría

Foto: Instagram/@lauragii

El jueves pasado, Laura G, no aparecer en el programa Venga la Alegría donde funge como conductora, se vio envuelta en polémica ya que comenzaron a esparcirse los rumores sobre su supuesto abandono al matutino de TV Azteca.

Sin embargo, ante la creciente preocupación de los televidentes, Laura emitió un pequeño mensaje previo desde sus redes sociales para explicar qué estaba sucediendo en realidad.

“Hola, no voy a estar en Venga la Alegría porque vengo con Rich, vamos a Guadalajara a hacer unas entrevistas para toda la familia de Exatlón, les va a interesas”, dijo la artista con un café en mano y su cubrebocas bien puesto.

Asimismo escribió: “(vengo) a conocer la vida de 2 atletas que nos inspiran todas las noches (no me anden inventando que me voy de VLA) ando trabajando”, confirmó desde su Instagram.

De igual manera compartió que llevaba mucho tiempo sin viajar sola, pues se ha acostumbrado a ir con sus hijos a todos lados: “Hace mucho que no lo hacía... sin pañalera, toallitas, juegos para entretenerlos, sin miedo de que el chupón se caiga al suelo. Aquí viene una mamá con una niña y un niño con las mismas edades que L&L”, escribió.

Más tarde, Laura compartió que la primera entrevista fue con Dynamon; mientras que la segunda era la de Marysol Cortés.

Sobre la permanencia de Laura G en el matutino se ha dicho mucho, ya que hace unos meses surgió una fuerte controversia.

El miércoles 21 de abril el personaje Margarita Mckenzie, interpretada por ‘El Capi’ Pérez, realizó una visita al matutino de Azteca Uno, durante su sección señaló a Laura G por no respetar su horario de entrada ya que Venga la Alegría comienza a las 8:55 de la mañana y ella llega tarde.

“Vean esta imagen de las 8:53 con 50 segundos”, dijo antes de mostrar un video en el que se ve a Laura G llegando al estudio descalza mientras un joven la persigue para colocarle el micrófono de solapa, después se sienta en la orilla del escenario para ponerse unas zapatillas para caminar hasta sus compañeros, quienes ya están preparados para la bienvenida del programa y ahí, los maquillistas corren para terminar de arreglarla antes de que Venga la Alegría entre en vivo.

Después Margarita Mckenzie cuestionó a Laura G sobre qué actividades le impiden llegar y la conductora contestó:

“Margarita, mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos y el acuerdo con mi esposo para que funcionemos como familia es que ya los deje desayunados y listos para que él los lleve a la escuela, por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad”.

En esta sección de humor ella no fue la única señalada, pues Margarita le dijo a todos los conductores “Me han llegado varias denuncias de parte de esta honorable producción, como una piedrita en el zapato” y también señaló a Patricio Borghetti por estar utilizando el celular mientras le dan indicaciones sobre las notas del día.

