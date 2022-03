El controversial mensaje de Andrea Legarreta por el 8M: “No se puede pedir respeto siendo agresivas”

La conductora reflexionó sobre el día de la mujer en sus redes sociales (Foto: Instagram / Andrea Legarreta}

Como cada año, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y las famosas del espectáculo no se quedaron atrás para reflexionar sobre esta fecha. Una de ellas fue la conductora Andrea Legarreta, quien escribió un amplio mensaje.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la artista colocó una publicación en donde agradeció a todas las mujeres que han luchado en el pasado para obtener los derechos y libertades que actualmente existen.

“Hoy recordamos, conmemoramos y agradecemos a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos y libertades. Hoy seguimos en esa lucha, que n oes ni debe ser una guerra contra los hombres”, comenzó.

En ese sentido ahondó en que varias personas del género masculino, a lo largo del tiempo se han sumado a la lucha por los derechos de las mujeres.

“Sin duda en este andar desde hace muchos años, han existido y existen hombres que se han sumado a la causa, con la convicción de que es justo y urgente que todas tengamos los derechos que nos corresponden”, detalló.

De igual manera exhortó a las mujeres en seguir en lucha, pero como un ejemplo de la “no violencia”.

andrea legarreta envió un mensaje por el día de la mujer (Foto: Captura de pantalla/IG andrealegarreta)

“No se puede pedir respeto siendo agresivas... Empecemos por nosotras... A veces las afresiones y ofensas más fuertes se ven y se leen entre mujeres... Hoy es un buen día para luchar por causas justas y mirar en nuestro interior para tratar de actuar de la mejor manera”, añadió.

Legarreta aprovechó para realizar otra publicación y hablar sobre su maternidad y lo que espera para sus hijas.

“Anhelo con todo mi corazón un mundo de paz, respeto, justicia y equidad. Deseo para mis niñas, mi madre, mis amigas, para ti y TODAS las mujeres que podamos hacer, decir, sentir y soñar lo que merecemos!, que seamos ejemplo de lo que queremos recibir. Que seamos ejemplo de lo que queremos recibir”, dijo.

La conductora de Hoy hizo un llamado a las mujeres para que fueran sororas y deseó que la violencia pudiera irse desnormalizándose poco a poco.

“Por las que ya no están, por las que estamos. Por las que vienen después de nosotros”, concluyó su mensaje.

Pero ella no fue la única artista que decidió dar su punto de vista respecto al Día Internacional de la Mujer. La actriz Ana Brenda igual compartió un contundente mensaje desde su Twitter.

“Hoy no se felicita. No es para subir la foto con palabras bonitas y mentir o abusar el resto del año. Tengan responsabilidad afectiva.Páguenle justo a sus empleadas. Éntrenle a las Labores del hogar. Chequen que comparten en sus chats y como se expresan. Eduquen a sus hij@s #8m”, declaró.

Legarreta aprovhecó para enviarle un mensaje a sus hijas y a su mamá (Foto: Instagram / Andrea Legarreta)

Por su parte, Regina Blandón también usó sus redes personales para externar su reflexión sobre este día y la situación de las mujeres en el país.

“Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs (sic)”, colocó.

Cabe señalar que al 8 de marzo se le conoce como el Día Internacional de la Mujer desde 1975, cuando las Naciones Unidas decidieron institucionalizar esta fecha debido a dos hechos. El primero fue que en marzo de 1911 hubo un incendio en una fábrica de Nueva York que causó la muerte de 130 mujeres y en el mismo mes de ese mismo año, en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, un total de un millón de obreras se movilizaron para exigir el derecho al voto y al trabajo justo.

Si bien esta fecha alude a estos dos momentos históricos que son la raíz de su nacimiento, actualmente también se encarga de visibilizar temas y situaciones dolorosas que todavía sufren las mujeres como la violencia, la desigualdad laboral, el acoso callejero, la violencia feminicida, entre otros.

