La razón por la que Danna Paola no fue Selena en la bioserie de Netflix

La actriz iba ser Selena Quintanilla en un proyecto de streaming (Fotos: Instagram/@dannapaola/@selena.quintanilla.perezz)

Si bien Danna Paola cobró éxito mundial gracias a la actuación, ella se considera realmente una cantante que puede llegar a actuar. Ahora la intérprete confesó que el papel de Selena Quintanilla, en la bioserie que Netflix estrenó a finales del 2020 y que incluso cuenta con 2 temporadas, era suyo pero renunció debido a una poderosa razón que tomó en un momento donde todo apuntaba a que no podría lidiar con todo.

La cantante se sinceró en el podcast No Hagas lo Fácil, de Juanpa Zurita, y no dudo en dar la noticia de lo que hubiera sido otro parte aguas en su carrera, sin embargo la joven de 26 años que ya había aprendido a hablar incluso como la reina del Tex Mex y que era uno de sus máximos sueños, según lo detallado, declaró que todo se trató de tiempo pues su agenda artística estaba ocupada al 100 por cierto con proyectos que no pudo mover o cancelar.

“De hecho tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo”, admitió la mexicana.

La cantante lo confesó en un podcast de Juanpa Zurita (Foto: Instagram/@juanpazurita)

La intérprete de éxitos como Lo Que No Sabes, Oye Pablo y No Bailes Sola explicó que cuando fue llamada para interpretar a una de las mexicanas más exitosas en la historia de la música ella se encontraba en las grabaciones de la serie que realmente le dio la fama internacional, que hasta la fecha la sigue persiguiendo ya que está considerado como uno de los proyectos juveniles más exitosos en la historia del streaming. Élite. A pesar de que la actriz tuvo que hacer casting, como cualquier otra aspirante, los ejecutivos de la empresa de contenido digital más grande del mundo le notificaron que era suyo, pero su carrera como solista también despegaba y decidió entre ambas.

“Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas’”, admitió la protagonista de telenovelas como Atrévete A Soñar, Amy, la niña de la mochila azul o ¡Vivan Los Niños!

Selena: La Serie se estrenó en 2020

Danna Paola continuó explicando que tenía un gran conflicto entre decidirse por su carrera como actriz que le estaba dando su mayor “foco” y su carrera musical que explotaba con Mala Fama, por lo que acudió a la numerología: “En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte, creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que cantas, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres’”, le dijeron.

A pesar de no haber realizado el papel, pero sí haber participado en uno de sus homenajes póstumos, ahora la cantante estrenará un cover de Sólo Quédate En Silencio, de RBD, de la mano con Moderatto: “ARMY, ha llegado el momento de presentarles nuestra siguiente colaboración, es un honor poder rockear junto a @dannapaola en Sólo Quédate En Silencio una de las legendarias de @rbd_musica. Próximamente : 07/03/2022″ escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram.

Los cantantes lanzarán un cover de RBD (Fotos: Instagram/@moderattomx/@dannapaola)

En las últimas horas, la intérprete de Calla tú se mostró seriamente afectada por el estado de salud de su abuela. Fue desde su cuenta de Twitter donde la cantante abrió su corazón: “No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid...”, escribió.

