Nerea Godínez buscará ayuda psicológica tras muerte de Octavio Ocaña: “Llegué a mi límite”

Nerea Godínez explicó que vive una depresión por el fallecimiento de Octavio Ocaña

Nerea Godínez es la prometida de Octavio Ocaña, quien dio vida a Benito Rivers en la serie de Vecinos y falleció a los 22 años tras recibir un impacto de bala. Su deceso conmocionó tanto a sus fans como a sus seres queridos, incluida la novia del actor.

La joven reveló que, tras cuatro meses de la muerte de Ocaña, ya no puede vivir su duelo sin acompañamiento profesional, por lo que decidió comenzar tratamiento con un especialista que no conocía nada sobre su vida pública ni sobre la carrera artística de su prometido.

“Ya llegué a mi límite, exploté, pero ya conseguí a alguien (psicólogo) que no sabe ni quien soy ni sabía quien era Octavio, finalmente la depresión no es nada más llorar, secretas muchas cosas en el cerebro que te hacen estar deprimido o cansado, o que duermas mucho o que no duermas mucho o que comas poco o que comas mucho”, explicó para De primera mano.

Nerea tomó la desición de recibir ayuda psicológica profesional (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

En conversación con De primera mano, Nerea explicó que el desanimo, la tristeza y el profundo dolor que experimenta le han hecho pensar que tiene algunas características de la depresión; pues en medio del dolor, su vida se ha vuelto rutinaria y monótona e incluso ha tenido ganas de desaparecer.

“La depresión es real, ya hasta voy a llorar, no es fácil lidiar con todo esto, obviamente uno se siente con ganas de desaparecer; estoy echándole ganas, luchando por llevar una vida plena, no estar “por estar” como he estado ultimamente, que es ‘despierta, ve a la escuela y a dormir’”,explicó en De primera mano.

Desde sus primeras declaraciones, Nerea explicó que prefería vivir la pérdida de Octavio en privado, acción por la que fue duramente criticada por diversos internautas. Al respecto, reiteró que si bien ha intentado proyectar cierta estabilidad, no está siendo una situación sencilla.

Bertha Ocaña, Nerea Godínez y Octavio Pérez durante la develación de su estrella en un homenaje (Foto: Instagram Bertha Ocaña)

“No porque a uno lo vean así como si nada significa que está bien, uno no sabe los infiernos que hay en casa, hay que tener un poco más de empatía con eso”, mencionó.

Nerea compartió que ha transitado constantemente entre las fases del duelo y tiene grandes dificultades para asimilar la ausencia de su prometido, pero aún así, mencionó que su motivación principal para vivir es su pequeño hijo, por lo que se esfuerza por reencontrar la plenitud.

“Intento llevar mi vida un poco más normal, pero sí ha sido difícil; cada día vas en un elevador, la negación, luego te vuelves a enojar y luego dices que ‘ya pasó’, luego me pregunto ‘¿Por qué a mí?”, explicó.

Nerea Godínez fue novia de Ocaña durante casi un año (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

Recientemente Nerea mostró un breve video donde se encontraba en una fiesta con Ocaña y señaló que dicha grabación representó el momento en que su historia de amor inició.

“Este video tiene un año exactamente y en ese momento yo no sabía que íbamos a empezar una historia (porque tú te lo propusiste desde el momento 1).Gracias por todo mi rey”, escribió.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los internautas fue que en un fragmento del mensaje, la ex prometida de Octavio Ocaña dijo algunas preocupantes palabras.

“Te amo con cada milímetro de mi ser y eso va a ser hasta mi último día, espero que nunca me olvides porque yo no lo haré, espérame que te prometo que te voy a alcanzar”, explicó, causando angustia en algunos de sus seguidores, quienes re subieron la grabación a diversas cuentas tributo de su relación con Ocaña.

