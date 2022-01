Gustavo Adolfo Infante arremetió contra haters de Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña

Gustavo Adolfo infante salió en defensa de Nerea (Foto: Twitter)

Tras el fallecimiento del actor Octavio Ocaña, la polémica alrededor de su muerte no se detuvo en los hechos ocurridos, sino que llegó hasta los familiares y personas cercanas de “Benito Rivers”.

Tal es el caso de Nerea Godínez, quien era la prometida de Octavio y posterior a los hechos ocurridos comenzó a recibir todo tipo de ataque en redes sociales e incluso fue señalada por los internautas como presunta culpable de la muerte del histrión.

Fue en el programa De primera mano, donde Nerea habló un poco sobre el duelo que ha estado viviendo estos meses.

“Dentro de lo que cabe bien, finalmente no tengo de otra, ya que tengo una persona que depende de mí (Su hijo pequeño). Sí hay veces que me he venido abajo, pero no puedo. Obviamente, me cuesta más trabajo hacer mis cosas, vengo al trabajo porque tengo que trabajar, que no puedo desaparecer y dejarlas. Pero no es fácil es una mezcla de sentimientos”

“Se van a aburrir de estarle inventando hijos y herencias y cosa y media a Octavio. Mientras nosotros sepamos lo que es, que el mundo entero diga misa, nosotros nos enfocamos en averiguar que pasó ese día para dar a conocer lo mal que está el país con las autoridades”, sentenció Nerea.

La pareja estaba comprometida antes del fallecimiento del actor (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

La prometida de Ocaña añadió que tanto ella, como los familiares de Octavio continuarán con las indagaciones necesarias para que todos los lazos inconexos del caso puedan esclarecerse.

Ante estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante, conductor de dicho programa defendió a la joven y sentenció que los mensajes de odio en su contra no tenían sustento.

“No entiendo los ataques, imagínate, sucede una tragedia y aparte del dolor de lo que ha sucedido, luego de perder a la persona de quien estás enamorada, todavía todo el mundo te juzga y te llama prostituta, que busca la lana, que tenía una herencia, que le compró un seguro de vida”, dijo durante la emisión.

De igual manera confrontó a los haters de Nerea y les preguntó al aire si tenían fuentes confiables o el testamento del que tanto hablan para verificar todo lo que dicen contra la ex prometida de Ocaña.

Durante la entrevista, Nerea explicó que el reciente tatuaje que se hizo en honor al actor de la serie Vecinos era una réplica del que él tenía y aprovechó para contar que Octavio se llegó a tatuar un beso de ella en alguna ocasión.

Nerea se tatuó la cara de su prometido (Foto: IG @nerea.gogo)

Y es que en días anteriores, la joven decidió rendir un homenaje a su ex pareja y retomó un peculiar tatuaje que tenía Ocaña -con algunas modificaciones- para ponérselo en su piel. Así, fue a través de su cuenta de Instagram donde Nerea mostró todo el proceso.

El audiovisual comienza con una imagen de quien encarnó a Benito Rivers en la serie Vecinos recostado junto a Nerea. Ahí se puede apreciar que el actor tenía en su brazo izquierdo un tatuaje de un duende pelirrojo con un sombrero de la suerte y una pipa. Posteriormente, se observa el estudio al que acudió Godínez y donde hicieron una reinterpretación de la ilustración que tenía el artista, pero cambiaron la cara del personaje para que fuera un retrato de Octavio Ocaña.

En este sentido, Nerea se hizo el tatuaje en la misma parte donde su ex prometido tenía el suyo y mostró el resultado desde sus redes sociales.

