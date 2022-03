Jenni Rivera regresa: ya está lista la fecha de estreno de su nueva música

Nueva música de la cantante estará por estrenarse (Foto: Ig @jennirivera)

Jenni Rivera sigue presente en el corazón del público mexicano que a casi 10 años de su lamentable fallecimiento, sigue siendo una de las artistas más populares en su género. Ahora, tras una serie de mensajes y publicaciones misteriosas en sus redes sociales, su hermano Juan Rivera reveló todo sobre su regreso a la música de manera póstuma y dio algunos detalles de cómo están los derechos de sus grabaciones.

Juan Rivera mencionó que existe mucho material musical que la intérprete de éxitos como No Llega El Olvido, De Contrabando o Basta Ya grabó antes de la herencia de pistas y regalías que le pertenecen a sus sobrinos, por lo que canciones de los primeros años como solista de su hermana van a ser lanzados como masters y serán tan inéditos e insólitos por tratarse de grabaciones incluso antes de su estrellato.

“Hay bastante material que Jenni grabó del 2009 para atrás, todo le pertenece a Cintas Acuario, del 2010 para adelante todo le pertenece a mis sobrinos, en mayo verán todo lo que se va a hacer, se va a hacer algo sin exagerarle, mundial”, expresó contundentemente el hermano de La Diva de la Banda al programa de espectáculos Ventaneando.

Sobre los cuestionamientos de por qué no existiría problemas legales en cuanto se lancen las canciones ya que la relación entre todos los miembros de la familia no es buena y ya existen diferentes bandos al respecto, Juan Rivera explicó que las grabaciones le pertencen a su padre, Pedro Rivera, y a la disquera Cintas Acuario por lo que no tendrían ningún derecho a reclamar o proceder legalmente.

En días anteriores, las redes sociales de la cantante comenzaron a dar las primeras pistas de su regreso. En seis fotografías a blanco y negro, el perfil de Instagram de Jenni Rivera -que cuenta con más de 2 millones de seguidores a pesar de no ser una cuenta activa- anunció que en este 2022 “el legado continuará” e incluso posiblemente se reveló el nombre del primer sencillo con el pie de foto de una de las imágenes donde se muestra parte del rostro de la cantante; el título sería Engañémoslo.

En redes sociales las teorías constantes de que ella se encuentra viva no dejaron pasar la ocasión para entablar debates sobre de qué se trataba todo y así como la emoción de muchos más por tener algo nuevo de la intérprete, a años sin alguna pista nueva aún cuando es de dominio público que existían muchos proyectos pendientes que ya había comenzados a ser grabados pero nunca salieron a la luz.

“Si estás vivía, parpadea”, “O sea que no hay resurrección”, “Ya empieza las giras”, “Jenni, revive por favor”, “Ya di si estás vivía, please”, “Ya sabía que el pie que apareció en la tele no era tuyo”, “Ya digan la verdad, de verdad tengo esperanzas de que mi diva esté viva”, “Te amo, Jenni, gracias por revivir”, “Mi chiquita la más viva”, “Me engañas más que mi ex” y “Te amo Jenni, por ti se las di a otro”, fueron sólo algunos de los comentarios en sus publicaciones.

Fotos: Instagram @juanriveramusic // Cuartoscuro

Respecto a las acusaciones de presunto abuso sexual que han sonado en contra de Pedro Rivera, por parte de una exempleada de Cintas Acuario, Juan Rivera defendió a su papá.

“Es mi padre, lo conozco, es un hombre con muchas fallas, es un hombre que se ha equivocado de muchas maneras, para ser sincero le falló a mi mamá de cierta manera como cualquier hombre, no es un hombre perfecto, pero eso no lo es”, dijo contundentemente Juan Rivera.

