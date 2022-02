Nuevo mensaje de Jenni Rivera en Instagram volvió a desatar dudas

“La inolvidable” Jenni Rivera ha causado revuelo los últimos días y su nombre se sigue colando a las tendencias en redes sociales por una serie de mensajes que han hecho desear a los fans de la estrella fallecida hace casi diez años, que estaría por volver a la escena musical.

Con un primer mensaje donde se lee ‘2022′, días después una imagen en blanco y negro donde se le ve sentada, luego la leyenda ‘el legado continúa’, ahora la tarde de este lunes 21 de febrero, “La diva de la banda” reapareció en su cuenta de Instagram.

Una fotografía que la retrata de frente, apareciendo sólo la mitad del rostro, es la imagen que acompaña el texto “ENGAÑÉMOSLO”, lo que ha desatado al euforia de los fans de Jenni y gran cantidad de comentarios.

La publicación ha obtenido al momento casi 70 mil Me gusta y comentarios como el de su hermana Jacqie Rivera, quien le escribió: “Oh, my goodness. Esa mirada, The most beautiful!!!”

*Información en desarrollo